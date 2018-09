Presidente de Asamblea denuncia en Fiscalía supuestos "diezmos" de asesores a asambleístas

"He recibido en mi despacho una denuncia formal sobre estos actos", reveló Elizabeth Cabezas, Presidenta de la Asamblea Nacional, presentó una denuncia, en la Fiscalía General del Estado, para iniciar investigación sobre presuntos cobros de asambleístas a sus equipos de trabajo a cambio de estabilidad laboral. La diligencia se basa en la resolución de ayer del Poder Legislativo y por una denuncia en firma que llegó a su despacho.

Ayer, el Pleno de la Asamblea, con el voto afirmativo de 114 legisladores, resolvió brindar las facilidades para que la Contraloría y la Fiscalía del Estado realicen las investigaciones necesarias, dentro del ámbito de sus competencias, para esclarecer los hechos denunciados sobre supuestos pagos de servidores legislativos.

Este viernes, la Presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, acudió a la Fiscalía a poner la denuncia.

"En función de la resolución que el día de ayer aprobó el Pleno de la Asamblea Nacional y toda vez de que he recibido en mi despacho una denuncia formal sobre estos actos, que han sido difundidos en redes sociales, he solicitado y entregado a la Fiscal Subrogante la documentación necesario y he solicitado que se dé inicio a las investigaciones correspondientes", dijo.

Mencionó que, además, pidió a la Fiscal subrogante que, en base a sus atribuciones, “se inicie de oficio las investigaciones y se recoja toda la información que ha circulado en redes sociales que dan cuenta de estos ilícitos, cometidos en la Asamblea Nacional”, mencionó.

