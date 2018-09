Pedro Sassone: "Aspiramos que plan de retorno para venezolanos se active semanalmente" (AUDIO)

Audio Septiembre 07 - PEDRO SASSONE



Funcionario indica que proyecto ‘Vuelta a la Patria’ contempla un retorno asistido, una pensión y reinserción laboral en Venezuela Pedro Sassone, encargado de Negocios de la Embajada de Venezuela en Ecuador, se refirió al plan diseñado por el Gobierno venezolano ‘Vuelta a la Patria’, el mismo, consiste en otorgar un retorno asistido a los migrantes de este país que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Ante esto, comentó que en Ecuador esperan activar este servicio de forma semanal; ya que, en primera instancia viajaron 92 personas, pero fueron adultos mayores, niños y personas con enfermedades graves.

Sassone comentó que el plan ‘Vuelta a la Patria’ es un proyecto diseñado por la Presidencia de Venezuela para los migrantes que tengan la voluntad de volver puedan acceder a un retorno asistido: “Para acogerse a este beneficio esto debe ser expresado por ellos mismo, van al Consulado, ahí se les hace un censo y luego se hace una selección, estamos en una primera etapa trabajando con grupos vulnerables, personas mayores, niños y que tengan cierto nivel de enfermedad”.

De la misma manera, indicó que el proyecto no contempla únicamente el retorno en avión, sino también un programa de vinculación social para que las personas tengan una pensión y un trabajo garantizado en Venezuela, pero, debe darse por decisión propia: “La gente va por su voluntad, explicamos el programa, llenan el censo, y van a una fase de selección donde escogemos a las personas con mayor vulnerabilidad”.

El funcionario manifestó que al momento no existen cifras exactas de migrantes venezolanos en Ecuador, debido a que su situación es heterogénea y la mayoría de personas únicamente utilizan al país como un paso hacia otras naciones, pero, en los últimos días han bajado sustancialmente los flujos migratorios y la cantidad de personas que desea retornar ha incrementado de forma considerable: “En el primer viaje retornaron 92 adultos y 2 niños y únicamente ayer atendimos aproximadamente a 170 personas que están interesadas en este plan, por eso, estamos preparando un segundo viaje que esperamos que sea la semana próxima y aspiramos que se active semanalmente”.

En este contexto, explicó que hay varias personas que intentan acogerse a este beneficio pero que no tienen ningún tipo de documentación, ante esto, la Cancillería asistirá a los migrantes para activar sus papeles y que puedan viajar: “Hay gente que no tiene ni la fotocopia de la cédula, pero la gran mayoría tienen su documentación, pero si no la tienen nosotros activamos los documentos de viaje para que puedan ser parte de este beneficio”.

Sobre la duración de este programa, Sassone explicó que todo dependerá de la evolución de las cosas, pero, serán minuciosos en revisar la situación de cada persona, ya que, algunas personas si tendrán sus propios recursos para retornar: “Tenemos grandes expectativas y por la recuperación de la economía sabemos que la gente volverá, porque el venezolano migrante no es refugiado, la gente puede retornar cuando quiera y lo hará a medida que la economía se va recuperando”.

Para concluir con su intervención, Pedro Sassone, manifestó que al momento continúan realizando las planificaciones pertinentes para lograr completar un viaje semanal y que los migrantes venezolanos puedan ser parte de este beneficio: “Estamos haciendo todas las planificaciones, pero esto es un proceso complejo, aunque lo óptimo sería completar un viaje semanal”.

Fuente: Ecuadorinmediato