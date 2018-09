Sixto Vizuete nuevo director técnico de selección sub 20 de Bolivia

Estratega ecuatoriano dejará formativas de El Nacional El director técnico, Sixto Vizuete, dejará el Nacional, donde se desempeñaba como estratega de las formativas, para dirigir a la selección sub 20 de Bolivia. El estratega fue pedido por César Farías, quien es el actual entrenador de la selección absoluta de ese país. Será la segunda experiencia a cargo de una Selección Sub 20.

Vizuete ha dirigido a varios equipos incluyendo a la Selección de Ecuador absoluta y las inferiores con las que clasifico, en el 2011 a la Copa Mundial. “Está muy avanzada mi llegada al fútbol de Bolivia. El fin de semana conversé en La Paz con los dirigentes, se quiere estructurar el balompié de allá”, mencionó.

“Solo espero una llamada para incorporarme a las divisiones formativas de la selección de Bolivia. Estamos pensando en cambiar varias cosas en el fútbol de ese país”. Asimismo, el técnico comentó sus planes en este nuevo proyecto. “En Bolivia los torneos de la sub-16 solo son regionales, porque los viajes son muy largos, ahora eso quiero cambiar. Además quiero que se reduzca la cantidad de jugadores extranjeros que tienen en los torneos de ese país”.

“Estaré dirigiendo a la sub-20 de Bolivia en el Sudamericano de Chile que se desarrollará en enero; no voy hacer magia, quiero ver que potencial tienen los chicos en estos 4 meses”. La sub 18 de el Nacional quedó en primera posición en el primera etapa, “ojalá varios jugadores puedan subir al equipo de mayores. Pedí que se deje a Orlando Narváez, quien era mi AT, para que el siga con la sub-18 de los rojos”. (BGV)

Fuente: La Red/ Ecuadorinmediato