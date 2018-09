Geovanni Atarihuana: "Unidad Popular se financia con contribución de sus militantes, pero de manera voluntaria"

Critica a asambleístas que piden parte del salario a sus asesores Geovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, se refirió al escándalo que atraviesa la Asamblea Nacional después de que se revelaran algunos casos de supuestos cobros a funcionarios legislativos. Indicó que es lamentable este tipo de chantaje al personal para tomar parte de sus sueldos. "Al ser un caso de preocupación nacional es evidente que se requiera que Fiscalía y Contraloría actúen de manera contundente", dijo.

Reconoció que los miembros de Unidad Popular han dado dinero para financiar el movimiento político, y según dice, "para no depender de grupos de poder".

"Nosotros como no somos un partido de banqueros o de grandes empresarios tenemos que financiarnos con la actitud militante de quienes formamos parte del movimiento, asambleístas, pero de forma voluntaria, no obligados a que le llenen la refrigeradora o le paguen la pensión de la criatura. Es una convicción de asambleístas, como Jorge Escala o Linder Altafuya, quienes han financiado el funcionamiento del partido para no depender de grupos de poder. Y cuando los asesores somos militantes entregamos un aporte voluntario", señaló.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, presentó este viernes una denuncia en la Fiscalía General del Estado para iniciar una investigación sobre estos presuntos cobros de asambleístas a sus equipos de trabajo a cambio de estabilidad laboral. La diligencia se basa en la resolución de ayer del Poder Legislativo y por una denuncia en firma que llegó a su despacho.

"Este escándalo afecta a la Asamblea, es inaudito que en pleno siglo 21 haya este sistema de chantaje de asambleístas con su personal, y hacerse del salario de sus asesores. Creo que es una práctica que debe ser desterrada, y es muy grave el tema de los pipones, de aquellos ue prestan nombres para hacer los cobros", añadió Atarihuana.

(FO)

Fuente: Sonorama