Agresión en CPCCS-T: "Nunca hubo golpes. Hay malos funcionarios que no respetan a la autoridad", se defiende funcionario implicado (AUDIO)

Audio Septiembre 07- Jorge Muñoz



Jorge Muñoz, trabajador del Consejo de Participación Ciudadana, afirma que no se dieron las agresiones denunciadas. El coordinador General de Administración Financiera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Jorge Muñoz, desmintió la denuncia de Giovany Ortiz, subcoordinador nacional de Talento Humano de esta entidad, donde aseguró que fue agredido física y verbalmente por el entrevistado. "Nunca hubo golpes, no nos llegamos a alzar la mano. Este señor es un mal funcionario que no respeta a la autoridad y a sus compañeros".

En una entrevista para Ecuadorinmediato, Muñoz, entregó su versión del suceso ocurrido el pasado tres de septiembre en el Consejo de Participación Ciudadana. Ortiz en un documento interno denuncia que Muñoz junto con otro funcionario lo agredieron al tratar de aplicar una decisión del titular de la entidad, Julio César Trujillo, al nombrar a una nueva subcoordinadora.

“Yo no he querido presentar ningún tipo de quejas administrativas pese a los atropellos y a la falta de respeto que ha existido con este mal funcionario (refiriéndose a Ortiz). Pese a que soy el jefe inmediato superior”. Afirmó que quiere desvirtuar y desmentir la denuncia de que el funcionario habría agredido a alguien.

“Lo que sucedió es que trató (Ortiz) de imponer a toda costa la presencia de una funcionaria que aparentemente había sido designada por el doctor Julio César Trujillo, titular del CPCCS-T. Yo le indique que como el doctor Trujillo había conversado conmigo íbamos a esperar el regreso para solucionar esto”.

Comentó que, a pesar de esta respuesta, Ortiz, “con su prepotencia y arrogancia quiso presentar ya al resto de personal a la nueva funcionaria”. Muñoz comentó que en ese momento le dijo a Ortiz que era un “majadero”. “Él me dijo, - cual majadero, vamos afuera-, él fue quien me desafió”. Comentó que se evitó la gresca y el funcionario se retiró a su oficina.

“Yo no pensaba presentar ningún escrito al respecto sino esperar solucionar con el doctor Trujillo, porque son problemas internos y estos actos bochornosos no pueden desdecir el trabajo del Consejo”. Comentó que el día que ocurrieron los hechos, “este mal funcionario”, Giovanny Ortiz ya había presentado un escrito en el cual indica que “yo le he agredido física y verbalmente algo que carece totalmente de verdad”.

“Yo tengo un documento firmado por los presentes en donde se indica lo que paso”. Muñoz, a pesar que ya se había tomado una decisión por el titular del Consejo de Participación, dice que este suele encargar este tipo de decisiones, “él no estaba al tanto de esta situación. Cuando yo hablé con el señor Trujillo él no conocía del caso”.

“Cuando yo había conversado con el doctor Trujillo, él no sabía y me pidió que le presente una carpeta de una persona como parte de un equipo. Eso fue lo que habíamos conversado, cuando o sorpresa, me trataron de imponer en ausencia del doctor Trujillo que esta persona ingrese. Por eso yo solicitaba que esperemos el regreso del Doctor”.

Explicó que al ingeniero Carlos Arteaga le notificaron el día viernes, 31 de agosto, a las 19h00 el cese de su cargo como subcoordinador. “Pero también ese viernes, le dan por terminado el contrato ocasional a la señora Amparo Berni y a su vez le nombraron como subcoordinadora administrativa (antigua cargo de Arteaga)”.

Afirmó que la denuncia donde supuestamente Muñoz junto con Arteaga habrían golpeado a Ortiz, “es falsa. Nunca llegamos a los puños. Él me desafió a puñetes y eso fue todo. Ninguno se levantó la mano. Lo que ocurrió al final es que mis compañeros me dijeron que evite la gresca, me llevaron a la oficina y ya no hubo nada más. No hubo ninguna agresión física”.

“Conversaré con el presidente y si tengo que dar un paso al costado. Yo no tengo ningún inconveniente y realmente lo que prevalece aquí es la institución. Yo conversaré con el doctor Trujillo y no tendré ningún inconveniente en dar un paso al costado por el bien institucional”.

Recordó que lo que se buscó fue resolver este inconveniente dentro de la entidad, “pero este señor, que es un mal funcionario, desprestigia, falta al respeto a la autoridad superior y a todos sus compañeros”. Comentó que esperará la decisión del presidente Julio César Trujillo.

“Tampoco considero que deben quedarse trabajando elementos de esta naturaleza”. Muñoz explicó que el señor Carlos Arteaga fue cesado y ya no forma parte de la institución. (BGV)

