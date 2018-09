Consejo de Participación Ciudadana analizará 3139 denuncias en contra de exautoridades e instituciones

Secretaria Técnica de Lucha contra la Corrupción es el organismo que maneja estas quejas El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) continúa con los procesos de análisis de las 3139 denuncias que se han entregado a la institución en contra de varias exautoridades de diferentes entidades públicas. Entre las quejas presentadas existen 1158 contra exfuncionarios del: Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Consejo Nacional Electoral, Defensoría del Pueblo, superintendencias de Bancos, Compañías, Corte Constitucional y Tribunal Contencioso Electoral.

Darwin Seraquive, coordinador de la Unidad Técnica de Evaluación y secretario general del CPCSS-T, afirmó que la Secretaría Técnica de Lucha contra la Corrupción, es el organismo que investiga todas estas denuncias. “Nuestro objetivo es que las denuncias presentadas de los casos más grandes las dejaremos investigando. Todo tenemos que cumplir”.

Asimismo, mencionó que por ahora se están clasificando a todos los documentos para determinar cuántos son denuncias o trámites que deben ser atendidos por el Consejo de Participación Ciudadana. Seraquive prevé terminar estar tarea en la próxima semana. Existe un restante de casos que son hechos de presuntos actos de corrupción en entidades de la Función Ejecutiva y de los gobiernos seccionales.

Por otro lado, no se ha informado el número total de procesos o denuncias que heredó del Consejo de Participación cesado. Se conoció que había casos que no eran considerados urgentes, pero que ya estaban en investigación, y que no podían interrumpirse. También hubo otros que fueron archivados.(BGV)

Fuente: El Universo/ Ecuadorinmediato