Ministro de Defensa niega que base de Manta haya sido "centro de acopio" de droga

Dos militares se "aprovecharon subrepticiamente" para ingresar a destacamento militar, aclaró El Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, negó que la base de Manta ha sido usada como centro de acopio de la droga con la que fueron encontrados dos militares la semana pasada. "Fue abusiva y subrepticiamente la utilización de un camión civil, cargado de droga, para que ingrese a una base", recalcó. Para evitar "infiltraciones" de la delincuencia, se fortalecerá el plan de valores profesionales entre los uniformados.

Jarrín aclaró que dos militares se "aprovecharon subrepticiamente para ingresar a una base aérea".

"Se destruye el concepto de centro de acopio o de participación de la base en ningún sentido. Fue abusiva y subrepticiamente la utilización de un camión civil, cargado de droga, para que ingrese a una base", mencionó.

Recalcó que permanentemente se aplica, desde las Fuerzas Armadas, un plan de fortalecimiento de los valores profesionales.

"No solamente es cuestión de liderazgo, no solamente de la supervisión, no solamente del registro, sino de la propia conciencia moral de los militares para no dejarse infiltrar", acotó.

Oswaldo Jarrín mencionó que la preocupación adicional es de que los comandantes y un grupo especializado fortalezcan los valores profesionales: lealtad, disciplina, ética, moral, sentido de pertinencia, ejemplo.

“Por supuesto, la aplicación de la ley, lo más rigurosa que puedan ser de las leyes, dando todas las oportunidades que requiere la justicia para que pueda actuar, dándole todas las facilidades y cobertura necesarias para que pueda libremente actuar la justicia y evitar que se repitan estos casos”, insistió.

Ecuadorinmediato

(PAY)