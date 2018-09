Sebastián Palacios anuncia acciones legales de comprobar que denuncia en su contra responde a "intentos de desprestigio" (AUDIO)

Audio Septiembre 17 - Sebastián Palacios



Asambleísta negó haber recibido dinero de denunciante a cambio de, supuestamente, contratarlo y aseguró que acusación busca desprestigiar su imagen Varias han sido las denuncias que se han realizado acerca de presuntos cobros indebidos de asambleístas a su persona, tres de ellas han llegado a la Fiscalía General del Estado (FGE) y se están investigando. Una de esas tres es en contra del legislador de SUMA, Sebastián Palacios, quien fue acusado de supuesto tráfico de influencias. En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, el parlamentario desmintió que Washington Añasco, quien lo acusa de este delito, haya sido su exasesor. Negó haber recibido dinero a cambio de "exigir algo" y reiteró que este tipo de acciones "no tienen nada que ver con los diezmos en la Asamblea" y pretenden desprestigiar su imagen, por lo que anunció acciones legales de comprobarlo.

“El denunciante fue una persona que colaboró en la campaña, al igual que lo hacen muchas personas. Es normal que en campaña se acerques quienes creen en el proyecto político, en las propuestas, y apoyen siempre de manera desinteresada y voluntaria. Además, nunca es un respaldo en dinero”, indicó.

Por lo que reiteró que “nunca” ha recibido dinero en efectivo de Añasco y tampoco le ha exigido algo. Aclaró que fue él quien, una vez terminada la campaña, se acercó a pedirle que le dé el cargo de asesor 1. “Yo respondí que no porque, primero, no cumplía con el perfil. Segundo, yo ya tenía a mi equipo conformado desde el momento de la campaña”.

“Además, yo elijo a mi equipo en base a sus capacidades y preparación. Nunca he cobrado y nunca se me ha ocurrido, siquiera, cobrar a alguien por darle un puesto de trabajo. Decir que por haber apoyado en la campaña se tienen que hacer favores, eso es algo irreal porque entonces tendríamos que contratar a los cientos de personas que nos acompañaron y respaldaron”, comparó.

Palacios señaló que muchos medios de comunicación han estado “mezclando” la crisis que vive la Asamblea Nacional en cuanto a los “diezmos” que estarían recibiendo algunos asambleístas de sus asesores con este caso. “Maliciosamente se ha dicho que yo cobro a mis asesores por su trabajo. Esto es completamente falso. Yo no cobro a ninguno de mis asesores, jamás lo haría, nunca lo he hecho. Si eso está en la denuncia, como se conoció, mis asesores tendrán que ir a la Fiscalía y declarar y desmontar todas esas mentiras que se están diciendo”.

El legislador confirmó que aún no ha sido notificado del proceso, pero que luego de recibir el documento oficial, analizará las acciones legales a tomar. “Lo primero será el tener la denuncia en mis manos. Ahorita me estoy refiriendo a las declaraciones del abogado del denunciante, a través de medios de comunicación; pero cumpliré con todas las solicitudes que se hagan y con los plazos establecidos ahí. En el momento en el que comprobemos que esto responde a un intento de desprestigio, de dañar mi imagen en base a mentiras y calumnias, tomaré las acciones legales necesarias”.

Sebastián Palacios no confirmó ni desmintió que este tipo de casos se relacionen con una supuesta estrategia política para desprestigiar la imagen de SUMA, pero se mostró sorprendido de que tras las acusaciones en su contra hayan salido a flote muchas críticas de simpatizantes o militantes afines al expresidente de la República, Rafael Correa.

“Tenemos que ser muy serios en las cosas que decimos y la gente que nos denuncia también tiene que ser seria y demostrar todo lo que está denunciando. Sin embargo, sí llama la atención, por ejemplo en mi caso. En el momento en el que se pone la denuncia inmediatamente se activaron cuentas de Twitter y demás redes sociales atacándome y haciendo referencia a una comparecencia que hubo del expresidente Correa, con respecto al caso del asesinato del general Gabela”, comentó.

Y es que el parlamentario forma parte de la Comisión Ocasional que analiza este caso y fue quien pidió el pronunciamiento del Exmandatario. “Yo le dije algunas cosas que, obviamente, no le agradaron. En ese momento él decía no conocerme y no saber mi nombre, pero inmediatamente se pone la denuncia y hay una activación con un tuit”.

“Eso llama la atención, pero decir que la denuncia obedece a una estrategia política como tal no podría aseverarlo, sin embargo, sí llama la atención que la denuncia se haya presentado el mismo día en el que los simpatizantes correistas hacían una marcha en contra del gobierno, el mismo día del cumpleaños del (exvicepresidente) Jorge Glas, y cuando la Asamblea está viviendo una crisis por el tema de los diezmos. Se quiso aprovechar presentando esta denuncia, ¿por qué no se la presentó antes?”, se preguntó.

Palacios ratificó que, más allá de las acciones que tomará en la vía jurídica, esta situación no lo “desviará” de realizar su trabajo, seguirá trabajando en los temas en los que se ha avanzado. “Aquí yo tengo una responsabilidad, no solo en mi nombre, sino en el de todos los jóvenes que me siguen y quieren una política diferente, responsable y transparente. Demostraremos con hechos que esa política sí es posible hacerla en el país. Esto no me distraerá en lo absoluto, lo tomo con toda la tranquilidad, pese a la indignación del caso, pero no detendrá mi trabajo en la Asamblea Nacional por los jóvenes”.

Como SUMA, añadió el legislador, han ratificado que todos quienes han cobrado, presuntamente, dinero a sus equipos de trabajo, condicionando su permanencia en su cargo deben ser denunciados y sancionados. “Por eso es que yo, a través de mis redes sociales, he alentado también a que los colaboradores o asesores denuncien si es que han sido víctimas de estos abusos. Esto no debe suceder y tenemos que ser tajantes en el detener que esto siga pasando”.

“La Contraloría tomará las acciones necesarias, revisará las cuentas de los asambleístas y eso está bien para que se aclare este caso. Lo que sí es importante es que todas estas denuncias deben tener todas las pruebas del caso para que no suceda esto, que se quiera aprovechar políticamente de un momento para dañar la imagen de un asambleísta que nunca ha hecho esto”, indicó.

Asimismo, reiteró que el movimiento político al cual pertenece le ha expresado su total apoyo a pesar de que recalcó en no haber recibido dinero de Añasco. “Tendremos una reunión en las próximas horas y, evidentemente, me dan su apoyo. Pero tengo que insistir en que yo no recibí ni un centavo de este señor y tampoco le exigí nada. Además, este caso no tiene nada que ver con el de los diezmos en la Asamblea Nacional”. (JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com