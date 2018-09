Admitir postulantes a CNE definitivo desde organizaciones políticas no significará que se cumplan agendas de partidos, aclara Camila Moreno (AUDIO)

Audio Septiembre 19 - Camila Moreno II



Cree que futuros integrantes deben ser independientes y "no responder a presiones políticas" La vocal transitoria del Consejo Nacional Electoral (CNE), Camila Moreno, está postulando para formar parte del organismo definitivo. Lo hace por la academia, a través de la Universidad Internacional. Moreno es enfática en recalcar que la entidad "debe ser un organismo técnico, que tenga personas independientes, que no respondan a presiones políticas", pero aclara que "el hecho de que ciertas organizaciones postulen o no a candidatos no quiere decir que las mismas estén presionando o que se cumpla una agenda política".