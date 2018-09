"Si no definimos tasas de pasajes para Metro de Quito no podremos funcionar", según Eduardo del Pozo

Vicealcalde afirmó que es necesario generar propuestas a nivel de Concejo Municipal Eduardo del Pozo, vicealcalde de Quito, aseveró que es necesario definir la tabla de pasajes que se manejarán en el Metro de Quito. "Si no definimos los precios no podremos funcionar adecuadamente en este proyecto, tendremos una mega obra parada porque no se tiene las políticas necesarias".