Aumentan denuncias contra asambleístas que cobran diezmos

exfuncionario alegó que tenía que entregar 10 % de su salario La quinta denuncia por supuestos cobros indebidos en la Asamblea se presentó este miércoles 19 de agosto del 2018 en la Fiscalía General del Estado. José Revelo, quien trabajó por un año como asesor del asambleísta Washington Paredes de Galápagos, aseguró que le entregaba parte de su sueldo al legislador. "Me exigía que le dé el diez por ciento de mi sueldo. Durante once meses pagué una cuota de 128 dólares y como vivía con él, me exigió que pague la luz y el agua", manifestó el exfuncionario.