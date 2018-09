EL TELÉGRAFO (Quito) 16 hombres y 9 mujeres aprobaron la etapa de calificación para el CNE

Del informe se desprende que de las 79 personas que se presentaron solo 25 cumplieron con los requerimientos, por lo que abrieron un plazo de dos días para las impugnaciones El pleno del Consejo de Participación Ciudadana aceptó el informe de la comisión de selección y abrió un plazo de dos días para que quienes no pasaron la fase presenten las impugnaciones. Hay cuestionamientos de ciudadanos.

El Consejo de Participación Transitorio (CPCCST) notificó los resultados de la primera fase del concurso para nombrar al Consejo Nacional Electoral (CNE) definitivo. Del informe se desprende que de las 79 personas que se presentaron solo 25 cumplieron con los requerimientos, por lo que abrieron un plazo de dos días para las impugnaciones.

La coordinadora de la comisión técnica de selección, Micaela Andrade, aseguró que se encargaron únicamente de corroborar los documentos que entregaron los postulantes en base a lo cual determinaron los méritos de cada uno, pero que “será el pleno del Consejo Transitorio quien decida a cuáles escoge para integrar el CNE”.

Puntualizó que en este proceso, una vez que la comisión acreditó a la organización participante, siguió con la verificación de inhabilidades de candidatos. El informe recomendó la calificación de 9 mujeres y 16 hombres.

Diego Tello, quien laboró hasta hace pocas semanas en el CNE y presentó su postulación, cuestionó a la comisión: “la resolución argumentó que la organización Familias Sin Fronteras, que me auspicia, no acreditó 5 años de trabajo, lo cual no es cierto”. Por este motivo dijo que presentará su impugnación ya que considera que su carpeta es la más completa.

La integrante del CNE transitorio, Camila Moreno, quien está postulando para el CNE definitivo y pasó a la siguiente fase, declaró a la prensa que el ente electoral “debe ser un organismo técnico que tenga personas independientes, que no responda a presiones políticas”.

La vicepresidenta del CNE temporal Diana Atamaint y el vocal José Cabrera, auspiciados por la Conaie y por el Partido Social Cristiano, respectivamente, también están entre los 25 seleccionados.

Sobre la presencia de vocales del CNE transitorio que responderían a organizaciones políticas, Moreno recalcó al portal Ecuadorinmediato que “el CNE garantiza la pluralidad en las elecciones; el hecho de que ciertas organizaciones postulen o no a candidatos no quiere decir que estén presionando o que se cumpla una agenda política”.

El presidente del CPCCST, Julio César Trujillo, advirtió que las organizaciones sociales deben respetar las leyes; “quieren gobernar el país y no cumplen con la ley”, dijo en referencia a que varias de ellas no presentaron los papeles indispensables, según el reglamento.