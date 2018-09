César Rohon: "Gobierno creó un reglamento ex profeso y a medida de Julian Assange para otorgarle nacionalidad" (AUDIO)

Audio CESAR ROHON - ASAMBLEISTA PSC



Explicó que como bancada buscarán conocer cuál es su situación actual y cuánto representa mantenerlo asilado en la Embajada César Rohon, asambleísta del Partido Social Cristiano, habló sobre la petición impulsada por su compañera de bancada, Paola Vintimilla; en la cual, se pide a la Cancillería de Ecuador que se revoque la nacionalidad entregada a Julian Assange el año pasado, ya que, se habrían cometido múltiples irregularidades en este proceso. Además, señaló que buscarán respuestas por parte del Gobierno para conocer la situación real del activista, debido a que, en una carta él habría renunciado a su asilo político.

El legislador explicó que su compañera, la asambleísta, Paola Vintimilla solicitó hace varios meses esta información, pero no fue hasta que el nuevo Canciller asumió funciones que se la entregaron y se pudo conocer una serie de irregularidades en la entrega de la nacionalidad ecuatoriana a Assange: “Parte de la información fue declarada como reservada y no se puede dar a conocer, pero, lo que si se puede conocer es la extraña manera en como le dieron la nacionalidad al señor Assange, haciendo un reglamento ex profeso a su medida”.

Entre esta serie de irregularidades estaría una carta en la cual consta que el fundador de Wikileaks renuncia a su calidad de asilado y refugiado político en la Embajada de Londres; por lo cual, ya no mantendría esta condición: “Hay varias cosas a tener en cuenta, primero, el 02 de diciembre del 2017 el señor Assange, renuncia por carta al asilo político, por eso, la primera pregunta que nos hacemos los ecuatorianos es: ¿continúa Assange con asilo político? Porque si renunció a esta condición debería salir caminando de la Embajada”.

De la misma manera, se evidenciaría que el proceso de naturalización se habría inscrito en el registro oficial casi dos semanas después y firmado por el Vicecanciller: “El proceso de nacionalización se la otorga el 17 de diciembre y recién el 30 de diciembre sale inscrito en el registro oficial todo el protocolo de nacionalidad del señor Assange, firmado por el Vicecanciller, nunca firmó nada de este proceso la Excanciller María Fernanda Espinosa, entonces cosas extrañas han pasado”.

Por otra parte, Rohon sostiene que a pesar de que María Fernanda Espinosa eludió la responsabilidad administrativa de este proceso y no firmó nada, esto no la eximiría de responsabilidad política: “Lo que ocurre es que la Excanciller delegó la responsabilidad administrativa y por eso no firmó nada, el Vicecanciller cumplió con todas las instrucciones que le dieron, pero, esto no la exime de la responsabilidad y el control político”.

Para concluir su intervención, el legislador manifestó que continuarán buscando respuestas y como bancada quieren conocer cuál es la condición real de Assange y los gastos que representa para el Estado mantenerlo en la Embajada en Londres: “Queremos saber en qué condición está Assange, porque si manda una carta renunciando a su asilo es incierto y también se ha pedido el informe de auditoría de los gastos que representan tener a Assange en Londres. Lo primero sería determinar si va a continuar con la nacionalidad ecuatoriana o no, si va a seguir con asilo político o no, si va a seguir viviendo en la Embajada ecuatoriana o no, cuándo va salir”.

Fuente: Ecuadorinmediato