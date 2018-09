EL UNIVERSO (Guayaquil) Jueza negó procedimiento abreviado para exagentes Raúl Chicaiza y Jéssica Falcón

Para Camacho el planteamiento incumplía con el límite del beneficio del procedimiento abreviado Luego de ocho horas de audiencia y con uno solo de los veedores internacionales en la sala de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la jueza Daniella Camacho rechazó este viernes el procedimiento abreviado interpuesto por los exagentes de inteligencia Raúl Chicaiza y Jessica Falcón, dentro del caso que investiga el secuestro de Fernando Balda.

La decisión de Camacho llegó una vez que escuchara el pedido de doce meses de pena de parte del fiscal general Paúl Pérez para los dos expolicías procesados, quienes ante la jueza admitieron la responsabilidad de los hechos. Fiscalía acusaba a ambos de ser los autores de los delitos de asociación ilícita y plagio (secuestro) contra Balda.

De los cinco requisitos previstos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para que sea efectivo el procedimiento abreviado, según la jueza, solo se habían cumplido cuatro de ellos. A decir de Camacho, la pena sugerida por Fiscalía de doce meses era menor al tercio de la pena mínima que este tipo penal acordaba, es decir, 24 meses.

Para Camacho el planteamiento incumplía con el límite del beneficio del procedimiento abreviado previsto en el tercer inciso del artículo 636 del COIP y la resolución 09-2018 del pleno de la CNJ.

"No puedo violentar el principio de in dubio pro reo, contemplado en el artículo 76, numeral 5, de la Constitución. No puedo aceptar el acuerdo al que han llegado. Si acepto el procedimiento abreviado debería imponer una pena mayor a la que ustedes (Raúl Chicaiza y Jessica Falcón) creen que les corresponde por el acuerdo", apuntó la jueza.

Pérez resaltó, antes de pedir a Camacho dé paso a esta sanción, que la información que entregaron Chicaiza y Falcón dentro de esta causa, a la que calificó de tener relevancia social, fue de tal importancia que ha permitido procesar a los personas que integraron la cúpula en este caso.

La pena definida por Pérez oscilaba entre el 20% de la pena mínima para este caso (6 años de cárcel) dispuesta en el procedimiento abreviado y el 10% de la pena mínima para este delito (6 años) definida dentro de la cooperación eficaz.

Sobre este tema Camacho dijo que el procedimiento abreviado no es el momento procesal oportuno para que se tramite la cooperación eficaz y la consideración de sus beneficios. En consecuencia, afirmaba, no podían ser aplicados simultáneamente como lo exigían la Fiscalía y la defensa de los procesados.

Treinta minutos antes de que inicie la diligencia, Camacho emitió oficialmente los sobreseimientos a favor del general Fausto Tamayo y el suboficial Jorge Espinosa, quienes el martes último recibieron un dictamen abstentivo de parte de Fiscalía. La defensa de Balda, Felipe Rodríguez, anunció el retiro de las acusaciones particulares contra ambos.

La consecuencia jurídica del rechazo del procedimiento abreviado fue la continuación de la sustanciación del procedimiento ordinario, es decir, la audiencia preparatoria de juicio contra Chicaiza, Falcón, el exsecretaría Nacional de Inteligencia (Senain), Pablo Romero, y el expresidente Rafael Correa.

Cerca de las 20:00 se inició la primera parte de esta diligencia en la que se analizaría si existen o no vicios de procedimiento y procedibilidad que afecten la validez de lo actuado. La defensa de Romero, Stalin Oviedo, inició la exposición de los vicios que ellos encontraron y que nulitarían el proceso.

Camacho finalmente recordó a Chicaiza y Falcón que al pasar a la audiencia preparatoria de juicio ellos podrán hacer valer los derechos adquiridos por la cooperación eficaz.

La audiencia preparatoria de juicio dentro del caso Balda se suspendió este viernes cerca de las 21:30 y se reinstalará el martes 25 de septiembre a las 09:30. (I)

Proceso

Pena

Disculpas

La defensa de Fernando Balda pidió que los dos exagentes se disculpen públicamente, pero estas debían darse en la audiencia al país, a la Policía y a la supuesta víctima. La defensa de los exgentes indicó que Chicaiza ya se disculpó en su versión.