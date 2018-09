ATENCIÓN: Exministro Iván Espinel nuevamente en prisión

Ex candidato presidencial ingresó a centro de detención junto con su ex asesor Walter A. La Fiscalía General del Estado informó por medio de su cuenta de Twitter que la madrugada de este sábado 22 de septiembre, el exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel Molina y su ex asesor Walter A. ingresaron nuevamente a uno de los centros de rehabilitación social del país. Esto, posterior a su llamamiento a juicio por el presunto delito de lavado de activos.