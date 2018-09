ATENCIÓN: Caso Balda: Fiscalía pide llamar a juicio a Rafael Correa, Pablo Romero, Raúl Chicaiza y Diana Falcón

Fiscal Paúl Pérez Pérez Reina los acusó como autores de delitos de asociación ilícita y plagio La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra del expresidente de la República, Rafael Correa; el exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero; y los exagentes Diana Falcón y Raúl Chicaiza, por el presunto delito de asociación ilícita y secuestro del político Fernando Balda, se reinstaló en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). La jueza Daniella Camacho declaró la validez del proceso y el fiscal general encargado, Paúl Pérez, presentó 28 elementos de convicción en contra de los investigados y pidió a la magistrada llamarlos a juicio.

Previo a su instalación, Caupolicán Ochoa, abogado del exmandatario, señaló que la jueza Daniella Camacho no tiene jurisdicción en este caso, por ser un hecho ocurrido en Colombia. "Está presente un requisito de procedibilidad que la Jueza dejó en suspenso para tratarlo ahora en la audiencia, sobre la autorización que debió dar la Asamblea Nacional para que se proceda con el enjuiciamiento, diciendo que como ya no era presidente no tenían que dar la autorización, olvidándose que fuero e inmunidad van juntos".

Asimismo, insistió en la designación irregular del fiscal general encargado, Paúl Pérez, al no haber sido posesionado de acuerdo como establece la Constitución, es decir por la función Legislativa; "esto haría que ese acto sea ineficaz o inexistente".

Sin embargo, Felipe Rodríguez, abogado de Balda, se refirió al argumento de Ochoa de que el delito habría sido cometido en Colombia. "Explicaremos cómo la ley ecuatoriana cuando habla del principio de territorialidad plantea siete excepciones".

Además, recalcó que no solo están acusados por el delito de secuestro, sino también por asociación ilícita, "y ese delito fue cometido en Ecuador". "Tengo al menos dos horas de respuestas para demostrar a Caupolicán Ochoa que el proceso es absolutamente válido", dijo Rodríguez.

Una vez instalada la diligencia, la defensa del acusador denunció a la asambleísta de Revolución Ciudadana, Sofía Espín, de, supuestamente, haber intentado presionar a la exagente Diana Falcón, también procesada en este caso, para que cambie su versión.

En horas de la mañana, luego de que el fiscal Pérez argumentara la validez de la acusación, la magistrada suspendió la diligencia hasta las 14h00, para evaluar si encontró algún vicio de nulidad que pueda afectar al proceso, cuando la diligencia se retomó, declaró su validez. Es así que tras ello, Pérez Reina acusó a Correa, Romero, Chicaiza y Falcón como autores de los delitos de asociación ilícita y plagio (secuestro) de Balda y presentó 28 evidencias en contra del Exjefe de Estado.

Entre estas, por ejemplo, mencionó las cartas que, según dijo, le envío el agente Chicaiza al Expresidente entre el 2013 y 2015 en las que le pide ayuda para frenar la investigación que realizaba la Fiscalía de Colombia y le recordaba que él solo obedecía órdenes.

Además, tras la denuncia de supuestas presiones a Falcón, la Jueza dispuso medidas de protección en la cárcel 4 para ella y Raúl Chicaiza. El Fiscal informó que hoy ya se coordinó esa medida.

Tras varias horas de audiencia, ésta culminó y se reinstalará el próximo 27 de septiembre. Al término, el fiscal Pérez no descartó investigar las visitas a la exagente Falcón, de personas ajenas al proceso.

Cabe recordar que el pasado viernes, 21 de septiembre, la jueza Camacho acogió el dictamen abstentivo presentado por el fiscal Pérez Reina y dispuso el sobreseimiento a favor de Jorge Espinosa, suboficial de Policía; y el general Fausto Tamayo, exdirector de inteligencia policial, quienes también estaban procesados.

Fuentes: Twitter Fiscalía General del Estado – Ecuavisa – El Telégrafo - El Comercio

Fotografía: Twitter El Universo (Estuardo Vera)

