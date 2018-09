Disculpas son más "políticas que jurídicas", reacciona Ramiro Rivadeneira y aclara: "Defensoría del Pueblo cumplió con Constitución y ley" (AUDIO)

Audio Septiembre 25 - Ramiro Rivadeneira



Ameritaría una disculpa pública por haber retirado la Defensoría del Pueblo a delegaciones en el exterior, exigió Ramiro Rivadeneira, ex Defensor del Pueblo, en declaraciones para Ecuadorinmediato, cree que las disculpas de su sucesora, Gina Benavides, a "Los 10 de Luluncoto", Yasunidos y periodistas "responde más a motivaciones políticas que jurídicas". Aclaró cuál fue la labor de la entidad a su cargo años atrás en cada caso. Y reveló: "Los abogados de los Yasunidos son el doctor Julio César Trujillo y el actual adjunto primero de la Defensoría del Pueblo, no me parece ético que se haga un pronunciamiento público en un caso donde existe interferencia directa de personas interesadas". Llamó, en cambio, a ofrecer disculpas por haber retirado delegaciones de la entidad en el exterior, "dejando sin protección de derechos humanos a nuestros compatriotas".