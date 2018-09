276 movimientos aprobados, otros en protestas y 53% de desinterés es ambiente que se vive antes de elecciones 2019 (AUDIOS)

Audio Septiembre 25-Gabriela Rivadeneira

Septiembre 25-Bolívar Armijos

Septiembre 25-Omar Simon

Septiembre 25-Medardo Oleas



CNE Transitorio anunció que continuará con el cronograma de trabajo La carrera hacia las elecciones seccionales del 2019 continúa y el Consejo Nacional Electoral Transitorio (CNE-T) ha dado pasos importantes, uno de ellos, cerrar el registro electoral tras aprobar a 276 organizaciones políticas en las cuales están: 7 partidos, 14 movimientos nacionales, 74 provinciales, 62 cantonales y 19 parroquiales.

Uno de los vocales del CNE-T, José Cabrera, recordó que se han inscrito más de 100 organizaciones desde que el pleno entró en funciones. “Esto ha sido un duro y arduo trabajo no solo de los consejeros sino de todo el personal. Hemos tenido que retomar procesos que estaban represados desde la gestión anterior. Ha habido reclamos que tratamos de cubrir para que puedan participar”.

Recordó que las elecciones del 2019 serán un proceso complejo ya que se tendrá una gran cantidad de candidatos y además la elección del nuevo Consejo de Participación Ciudadana. “Vamos a continuar con el cronograma de trabajo para cumplir con todos los ecuatorianos y que estas elecciones puedan realizarse de manera transparente”.

Asimismo recordó que tras el cierre del registro electoral ahora cada organización deberá designar a sus directivas correspondientes en un plazo máximo de 90 días. La inscripción de las candidaturas para las elecciones seccionales será del 22 de noviembre hasta el 21 de diciembre.

En cuanto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS-T), dijo que hasta el momento hay solo 6 postulantes y que las inscripciones cierran este viernes 28 de septiembre.

Por otro lado, varias encuestadoras empiezan a mostrar distintos datos de precandidatos y sobre el interés de los electores y el conocimiento de los mismos sobre las elecciones del 2019. Un ejemplo, la encuestadora Click Report, indicó que un 41,6% de la población no conoce de las votaciones del 24 de marzo del 2019 y el 61,7% no sabía que se escogerán a las autoridades del CPCCS-T. Los datos demuestran que el 66,4% no conoce por cuál candidato votará para alcalde. Según varios analistas esto demuestra que en la sociedad hay un desinterés creciente por los procesos electorales

Movimientos no aprobados denuncian irregularidades en CNE-T y analizan nuevas alianzas para seccionales

En entrevista con Ecuadorinmediato la asambleísta Gabriela Rivadeneira y el presidente del Fuerza Rural, Bolívar Armijos, expresaron su desconecto por no haber conseguido legalizar sus partidos. “Esto solo demuestra el bloqueo político que se ha vivido en el movimiento de la Revolución Ciudadana. Por cuatro veces consecutivas nos negaron la posibilidad de legalizar nuestra organización” dijo Rivadeneira.

“Hemos insistido con esto y con el cierre de la inscripción de organizaciones se ratifica el bloqueo político a la principal fuerza de este país. 276 organizaciones de las cuales ninguna está relacionada a una izquierda progresista y a lo que en el Ecuador lo han denominado como el correísmo. Hay un bloqueo político permanente”.

Rivadeneira comentó que existe una ruptura del estado de derecho. “Pretenden dejarnos fuera de los comicios del 2019. Esto es un argumento bastante errado. En este momento las 276 organizaciones, especialmente, las que han sido reconocidas a nivel cantonal y provincial nos han buscado para participar en alianzas locales. Nos encontramos valorando ese tipo de acuerdos. Si pensaron que los cuadros representantes de la Revolución Ciudadana no estarán por pretexto de este bloqueo están muy equivocados”.

Por su parte Bolívar Armijos afirmó que “es motivo de preocupación y es una alerta nacional lo que ocurre en el CNE. En nuestro movimiento iniciamos la recolección de firmas y llevamos 1´004 600 de las cuales solo nos han aprobado más de cien mil. Pero a partidos político que no tienen una gran estructura y solamente la simple influencia política han logrado legalizarse”.

Comentó que pidieron que se haga una revisión de las firmas, “ha habido irregularidades en el cruce de información. “Creemos que han existido irregularidades en nuestro caso y pediremos que se investiguen como es que se han aprobado a organizaciones nacionales de la noche a la mañana”.

Afirmó que en los próximos días harán un plantón en el CNE. “A unos nos dejan a fuera pero los que tiene amigos políticos a esos los legalizan”. Armijos recordó que han presentado la denuncia hace más de cuatro meses. “Yo estoy consciente que actualmente ya se acabó el tiempo pero yo no he presentado las firmas en destiempo. Nuestro movimiento tiene que ser legalizado”. Se espera que el próximo lunes o martes se haga el plantón multitudinario.

Sobre un posible plantón Rivadeneira mencionó que “de aquí en adelante ya las movilizaciones referente al tema de participación son tardías. De aquí a un mes se estarán cerrando el tema de inscripción de candidaturas, hay que tener una visión mediano y largo plazo. Hay que pensar en un problema real país.

Asimismo afirmó que se han realizado varias marchas nacionales, “llevamos algunos meses haciendo plantones en el CNE, que han sido invisibilidades por las corporaciones mediáticas, ahora toca trabajar en miras a los siguientes procesos”, finalizó Rivadeneira

Elecciones seccionales del 2019 serán “complejas” y electores escogerán “a los más populares”





Los expresidentes del Tribunal Supremo Electoral, Omar Simon y Medardo Oleas, en entrevistas con Ecuadorinmediato, coincidieron en que las elecciones del 2019 serán complejas por la cantidad de partidos y el poco interés que existe por parte de los electores. También afirmaron que existen decisiones que ha realizado el CNE-T que han generado polémicas.

Simon comentó que las decisiones del CNE están generando polémica, “la no aprobación de ciertos partidos generarán algunas polémicas en las próximas horas ya que hay algunas organizaciones que no fueron inscritas a pesar que, según ellas, han presentado todos los requisitos”.

“Habrá que ver si es que se da una atomización de fuerzas políticas o finalmente esto termina provocando una concentración en los partidos más conocidos”. Simon explicó que puede darse el fenómeno de que existan papeletas muy grandes. “Es decir que exista una multiplicidad de los distintos candidatos a los cargos de elección popular y que no haya la posibilidad de que los ciudadanos conozcan cuales son las propuestas de los mismos”.

Mencionó que esto derivará en que se terminen imponiendo los candidatos que ya tiene un fuerte nivel de conocimiento. “La ciudadanía basará su elección en popularidad, sin que se evalué sus propuestas y planes de gobierno. Nos iríamos a los rangos de popularidad. Es muy difícil que la gente llegue a conocer todas las propuestas de todos los candidatos”.

Por su parte Medardo Oleas mencionó que las elecciones del 2019, “van a ser conflictivas, no serán muy democráticas porque cuando hay muchos partidos políticos no existe la posibilidad de que el ciudadana identifique a los candidatos, sus antecedentes y, peor aún, las propuestas. Las elecciones son para escoger a los mejores hombres para manejar a la ciudades y provincias”.

Aseveró que ante esto hay un contrasentido porque “la Ley al permitir que se inscriban partidos hasta dos meses antes de que se inicie el proceso electoral simplemente esta rompiendo con el principio básico de la democracia, la cual es permitir que los partidos políticos con la debida anticipación formen sus cuadros, sus líderes, candidatos y fundamentalmente analicen sus propuestas”.

Recordó que la democracia es un conjunto de acciones que involucran a las personas y partidos políticos dentro de una sociedad. “No existe democracia si la sociedad no tiene una cultura democrática. Las encuestas dicen que el 53% de los ciudadanos que van a participar en las elecciones no les interesa las elecciones de marzo del 2019. Ellos van a votar porque simplemente el voto es obligatorio y ellos requieren certificados para realizar sus trámites”.

“Vamos a elegir con criterio muy subjetivos porque después no se conoce quienes son las autoridades. Esto pasa porque no hay interés. Esta es la elección de mayor volumen, son como 7000 mil candidatos que es una locura. Nuestra democracia al abrir estas posibilidades no nos lleva a nuevas soluciones”.

Por otro lado, Simon se refirió a la elección del Consejo de participación Ciudadana y dijo que , “el gran reto es generar una elección equitativa. Esto en referente al número que se inscriban y sean calificadas. Normalmente en los procesos electorales los requisitos son mínimos porque hay el filtro de que tiene que estar afiliados a una organización política pero en este caso eso no es así. Cualquier ciudadano puede inscribirse”.

Aseveró que el CNE tendrá que llevar un proceso de evaluación, “hay requisitos que incluso son cuestionables, por ejemplo, el certificado emitido por la UAFE. Es bastante complejo y este tema será muy discutido. Esto puede generar una gran atomización. La entidad tiene aceptar a tantos y cuantos candidatos cumplan los requisitos”.

“El gran reto es que la gente pueda saber cuáles son las propuestas y quienes son los candidatos al CPCCS”. Recordó que las grandes hojas de candidatos (sábanas), siempre ha habido en las elecciones, “en este caso se ha abierto una posibilidad para que los ciudadanos puedan postularse para el CPCCS solo con requisitos de probidad, que incluso pueden llegar a ser subjetivos”.

En cambio Oleas sobre la elección del Consejo del Participación Ciudadana comentó que esto traerá conflictos, “cuando se busca configurar estos organismos por elecciones directas y se da amplia libertad para que se presenten candidaturas, se van a generar varios problemas, porque la democracia es calidad no cantidad. Si se presentan 300 candidatos el CNE calificará a esos candidatos pero no tendrá capacidad para publicitar quienes son los candidatos”.

“Parte de la democracia es que se dé a conocer a todos los candidatos en elecciones, no creo que los medios tengan la parrilla para poder poner a todos los candidatos. Ningún medio puede poner a tantos cuanditos en horario trile A. Ese es el problema se la quiere masificar en las elecciones”.

Simon afirmó que las denuncias de organizaciones políticas por no conseguir su legalización presenta “un velo de duda” sobre el accionar del CNE. “Las pruebas son sumamente claras, por ejemplo, el desconocimiento de la directivas del Partido Socialista Ecuatoriano donde se puede ver que hay una intencionalidad para favorecer o actuar en el interés de un grupo determinado”.

“Otro de los casos, es el de las personas que salieron de Alianza PAÍS y que intentaron la confirmación de una nueva organización política, donde por todos los medios se ha intentado bloquear esa participación. Eso quita legitimidad al proceso electoral”, finalizó. (BGV)

