Misterios de culturas precolombinas se reflejan en obra de Enrique Estuardo Álvarez (AUDIO)

Exhibirá alrededor de 35 cuadros en Nueva York Las muestras pictóricas del artista ecuatoriano Enrique Estuardo Álvarez se han exhibido en los últimos tres años dentro y fuera del país con mucho éxito. Cuadros que reflejan rostros de hombres y mujeres, además de imágenes de cerámicas de culturas precolombinas son parte de la obra "El Dorado", que se ha presentado en ciudades de Estados Unidos, como Lexington, Chicago, Washington, y próximamente estará en Nueva York. Una extensión de esta muestra, titulada ‘Ecos del Dorado’, se destinó para Ecuador.

"Como no he podido mostrar en el país las obras que están en Estados Unidos, hice una continuación de esa serie para presentarla y que se entiendan los conceptos, pero las imágenes no se repiten, más bien la obra siempre está madurando, abre puertas a otras series y lo que haré a futuro es una continuación, pero con otras connotaciones", manifestó Enrique Estuardo Álvarez.

Con estas dos muestras, propone volver la mirada a objetos del pasado para saber lo que evocan en el presente.

"El Dorado fue la primera propuesta de entrar en el misterio de estas imágenes, estos vestigios históricos que son referentes culturales e identitarios. Este acercamiento erapara explorar, y también lo hago en 'Ecos del Dorado', explorar las cerámicas de las culturas que existieron en el Ecuador, cerámicas pre-incas de la cultura Jama-Coaque, de la cultura Tolita, y otras", explicó.

Estuardo Álvarez decidió sumergirse en estas culturas ancestrales y plasmar cada uno de los detalles en sus cuadros.

"Quería encontrar estas riquezas de abstacción que tienen, por eso son exploraciones parciales, no se muestran los objetos en su totalidad, que son referentes identitarios, y mucha gente los ven como lejanos, como figuras exóticas, porque no se han apropiado de esto, están como adornos en las casas", dijo.

"Esa es la propuesta de El Dorado, hace referencia a este mito, pero es encontrar el tesoro en otras cosas. Ecos del Dorado continúa con esto, pero con exploraciones más amplias, como son las estéticas amazónicas, más contemporáneas, conjugar con imágenes de rostros, de miradas", añadió.

Hace ocho años, el artista empezó a trabajar en la muestra que hoy presenta con éxito, y explica que con el paso de los años la serie se ha reforzado.

"Empecé a trabajar en esto cuando me sentí tan inquieto por esta imágenes, por el misterio que encierran, relacionando con la memoria genética y el inconsciente colectivo. Empecé en 2010 con las primeras imágenes que las mostraba resquebrajadas, y exploré con las manchas y la oscuridad que estaban atrás de ellos, como imágenes que emergen. Luego fue enriqueciéndose con otros colores, y en la última parte cuando pensé en el nombre El Dorado, todas tendrían láminas de oro, orete, o envueltas en colores dorados. En un inicio tenía varias imágenes, estaba muy inseguro, pero muy atraído por estos vestigios arqueológicos", comentó.

Este artista nació en Salcedo, provincia del Cotopaxi. Es arquitecto con maestría en Artes Visuales realizadas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en varias bienales internacionales de arte y ha expuesto en Europa, Asia, China, Japón, Estados Unidos y Latinoamérica.

"Desde que tengo uso de la razón me dedico al arte. Hice un paréntesis cuando estudié arquitectura, pero desde niño estuve dibujando, a la edad de 10 años tenía un buen dibujo, cuando tenía 12 años gané un concurso en la Casa de la Cultura de Latacunga y luego hice una exposición. En el colegio estuve encargado del periódico mural y siempre hice exposiciones, de esa manera maduré la parte del arte", recuerda.

"Después de graduarme de arquitecto y hacer la maestría en México me dediqué seriamente al arte, se produjeron cosas muy interesantes, vine cargando muchas inquietudes. Tuve varias invitaciones a Bienales y en México hice una exposición muy importante, con mucha aceptación y primeras planas en los periódicos; de esa manera me encaminé por las artes visuales. Regresé al país con series mucho más maduras, tengo un período que se llama México, que se expusieron en ese país, y luego en Ecuador", añadió.

Álvarez fue galardonado con la medalla de oro Dr. Vicente Rocafuerte, otorgada por el Congreso Nacional del Ecuador al Mérito Artístico; además recibio una condecoracion a la excelencia artística por el Municipio de Otavalo; el Premio Pollock the Krasner Foundation en New York; Primer Premio The Northeast Hispanic Catholic Center; Segunda Exposición Iberoamericana de Arte Religioso, Nueva York; Premio Arte Joven en México, Premio Absolut entre otros.

"Los premios recibidos hicieron que me decida a continuar explorando el camino del arte para aportar a la plástica nacional", dijo.

El artista resalta que en los próximos meses sus cuadros se exhibirán en Nueva York.

"La muestra itinerante en Estados Unidos no está ahora en exhibición, pero se presentará más adelante en Nueva York y luego queremos llevarla a otros estados, posiblemente en Los Ángeles y Miami. Eso lo estamos coordinando con Cancillería y mi representante en Estados Unidos", señaló.

"En un futuro posiblemente pueda juntar la dos series, la que tengo en Estados Unidos y la de Ecuador para hacer una exposición mucho más grande; y después viajar a Europa. El camino es amplio, y se han abierto muchas puertas para que se puedan dar estos proyectos", acotó.

El artista destaca que continuará combinando en su obras, piezas de cerámica destruidas acompañadas de una paleta de colores donde priman las láminas de oro y las pinceladas de tonos ocres.

"Hay propuestas para seguir trabajando sobre la misma temática, estoy con la inquietud de crear otra serie que parte de esta memoria colectiva, pero con relación a la escala de valor que existe en el país y que consideron que son coloniales, y que siguen vigentes en el país. Algunas de las obras que presenté van por ese camino, pero haré una colección mucho más estructurada con ese concepto. Cada cuadro da posibilidades para que de ahí se deriven muchas cosas, eso me entusiasma y se genera una intranquilidad de hacer nuevas propuestas", comentó.

Este artista ha representado al Ecuador en Bienales Internacionales, como la Bienal Internacional de Cuenca, Puerto Rico, Japón Egipto, Malasia, Suecia, China, y otras. Ha expuesto en La Habana, México, Costa Rica, Lexington–Kentuky, y en centros culturales y museos del Ecuador; además de muestras conjuntas en Italia, Polonia, Chile y Argentina.

Para Álvarez, "las ideas nunca se agotan", y reconoce que las series que ha presentado tienen un antescedente muy amplio.

"Cuando hice Las Puertas, que se hizo como un laberinto, pinté puertas antiguas, se presentó en la Casa de la Cultura en el 2003, pero es un proyecto que lo pensé en 1996, y después de mucho tiempo se logró concretar. Así las ideas van madurando, y se completan las series", manifestó.

"Cuando empecé con El Dorado en el 2010, había gente que veía la obra, se emocionaba y compraba, no podía completar una serie para exponer. Recién en 2015 pude llevar esta obra a Estados Unidos, no se presentó en Ecuador porque estaban ocupados los espacios donde había golpeado la puerta, estaban con calendario lleno. Es una obra muy potente con cuadros de gran impacto, alrededor de 35 cuadros se exhibieron en Estados Unidos, y en Ecuador 21 con formatos menores", destacó.

Entre los proyectos importantes de Enrique Estuardo Álvarez, están: "Mujeres Libertarias", mural emplazado en el sector El Trébol, en Quito. "Quilago", proyecto de arte urbano a lo largo de ocho kilómetros de la autopista al Valle de los Chillos; "Quito jardín de quindes", "Toros de colores" y otros. Su obra consta en más de diez antologías de arte ecuatoriano a más de su libro antológico Enriquestuardo y Mujeres Libertarias.

