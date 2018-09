Cámara de Medios espera para ser legalizada, fue conformada por "un grupo de amigos y colegas", según Roberto Manciati (AUDIO)

Audio Roberto Manciati



Afirmó que la Cámara de Medios se encuentra en proceso de legalización frente a la entidad correspondiente El miembro de la Cámara de Medios, Roberto Manciati, en entrevista con Ecuadorinmediato.com, se refirió a la creación de este organismo y al debate sobre las reformas de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) en la Asamblea Nacional. Comentó que por ahora la Cámara esta "a puertas de la legalización de la organización, hace un año un grupo de amigos y colegas concesionarios de varias provincias habíamos conversado sobre la posibilidad de sumar un nuevo espacio para los medios de comunicación".

Se refirió a la Cámara de Medios y su trabajo, “hace aproximadamente un año un grupo de amigos y colegas concesionarios de varias provincias habíamos conversado sobre la posibilidad de sumar un nuevo espacio para los medios de comunicación. En vista que hay gremio para radio (Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión), hay dos grupos de televisión y existe también el gremio de los periódicos”.

“Pero no hay un gremio que agrupe a sector empresarial, sector mediático, como páginas web. No sobra que cualquier medio de comunicación pueda ser parte de cualquiera de los medios de nuestra actualidad. Eso es lo que generò la idea de empezar con este proyecto. Estamos a puertas de la legalización de la organización”. Comentó que como vocero de este proceso está Álvaro Rosero.

“Este es un gremio que recién está naciendo pero el objetivo es que se vayan sumando sistemas de información de televisión, internet, entre otros”. Comentó que hasta ahora la conforman: Álvaro Rosero, José Najas, Johana Naranjo, Luis Eduardo Vivanco, Mauricio Ribas. “También estamos sumando medios de comunicación de Guayas. Ya hay algunos medios de comunicación que están formando esta organización naciente”.

Comentó que ahora se está definiendo el documento final para que posteriormente sea aprobado por la Secretaria de Comunicación.

Sobre el debate que se maneja en la Asamblea Nacional sobre las Reformas a la Ley de Comunicación, Manciati, afirmó que han formado parte en este proceso desde el inicio. “Hemos presentado una cantidad de propuestas como canales de televisión y radiodifusores a la Asamblea Nacional. Lo importante es reconocer que hay ciertos momentos en los que llueve sobre mojado”.

“Entregamos propuesta tras propuesta, claro los asambleístas están para escucharnos, pero nos escuchan y se queda ahì. Esperemos que nuestras ideas hayan sido tomadas en cuenta. El detalle es que nosotros como gremios no estamos defendiendo ni presentado propuestas en nuestro beneficio”.

“De esas propuestas, que hemos presentado, obviamente tiene que analizar la Comisión de la Asamblea, encabezada por el legislador Corozo. Se debe tomar en cuenta no solo a los medios sino a la minoría, ciudadanía en general, entre otros”.

“Esperamos que lo que hemos presentado se haya mantenido”. Mencionó que se han reunido en reiteradas ocasiones con la Comisión, “de manera formal también fuimos escuchados. Creemos que lo que se ha planteado ha servido, de alguna manera, para conformar el texto que ahora se está debatiendo en la Asamblea”.

“Sabemos que hay debates, esperemos que para el segundo tengamos ya una respuesta clara en beneficio del Ecuador”. Manciati cree que la eliminación de la SUPERCOM es algo positivo, “esta es una excelente idea. No por los funcionarios de esta entidad, que tengo entendido han sido reubicados, sino por el espíritu que había en este lugar”.

“Había un espíritu totalmente sancionador. Hasta el día de hoy no se explica la impresión de los textos de la Ley de Comunicación donde alteraron la misma. Para mí la SUPERCOM ha generado molestias en la ciudadanía en general con un discurso agresivo, sancionador, que no permitía el diálogo”. Comentó que la gran mayoría de medios ha apoyado esta resolución.

“Nosotros no estamos planteando un proceso represivo o de retroceso. Sino con visión al futuro”. Sobre la libertad de expresión, afirmó que “la lógica no obtiene mayor detalle que la fuerza. En este caso el ecuatoriano tiene derechos la libertad de expresión. Es el momento que este proceso vaya avanzando en beneficio de la sociedad”.

Manciati anunciò sobre si no se aprueban las reformas a la LOC, “nosotros somos medios de comunicación, no somos ni lanza piedras, ni lanza insultos. Nunca se nos verá en las calles y jamás utilizaremos los medios de comunicación para atacar u ofender. Para eso no existen los gremios. Jamás verán a los medios de comunicación privados protesterar en el Ecuador”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato