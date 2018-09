Diana Falcón pidió que la visitemos en la cárcel, revela abogada Yadira Cadena

Jurista asegura que, junto con asambleísta Sofía Espín, acudieron hasta centro de privación de libertad para ver a exagente bajo todas las normas legales Luego de que Fernando Balda y su abogado, Felipe Rodríguez, denunciaran que la asambleísta de Revolución Ciudadana, Sofía Espín, junto con la abogada Yadira Cadena, visitaron a la exagente de inteligencia, Diana Falcón, una de las procesadas dentro del caso en el que se investigan los presuntos delitos de asociación ilícita y plagio del político antes mencionado; Cadena, en breves declaraciones a la prensa, admitió haber acudido hasta la cárcel, pero negó que hayan tenido el objetivo de presionarla. Aseguró que fue la exagente quien pidió la visita.

“Diana Falcón aceptó hablar conmigo, en la audiencia. Ella solicitó una visita, en la audiencia. Además, nosotros cumplimos la visita con todas las legalidades del caso. Yo ingresé presentando mi credencial, la señora Espín entró presentando su cédula de ciudadanía, en horarios de visita normal. No hemos incumplido ninguna regla en cuanto a las visitas”, recalcó.

Por ende, continuó, Diana Falcón aceptó la visita. “Ella tenía toda la potestad para excusarse ya que estaba bajo el programa de protección de testigos de la Fiscalía”, añadió. En ese marco, y ante el cuestionamiento de varios periodistas que le preguntaron a nombre de quién fue a la cárcel para ver a la exagente, Cadena indicó: “Yo soy abogada, profesional de derecho en libre ejercicio y no he ido en nombre de nadie, las acciones que realizo son por convicción propia”.

Según el abogado de Balda, la parlamentaria y una “asistente” del defensor de Correa, Caupolicán Ochoa, (Yadira Cadena) se habrían acercado a Falcón y, bajo “amenazas”, le habrían propuesto que se retracte de su versión dada en el caso y que, a cambio, le ofrecían protección de las Naciones Unidas. Según Balda, recuerda a Yadira Cadena como la persona que estuvo en algunas acciones cuando a él lo trajeron al país extraditado.

En breves declaraciones a la prensa, la asambleísta de Revolución Ciudadana admitió haber visitado a la exagente, pero negó que haya tratado de chantajearla. “Estamos claros que el abogado del señor Chicaiza y la señora Falcón solo está interesado en llegar un acuerdo para vincular al presidente Correa. Conversamos con ella, cuando yo le decía que no tiene nada el presidente Correa con esto, ella asentía con la cabeza”.

“No fue nada más, solo fue un saludo una conversación, nada que no pueda hacer algún ciudadano o que no pueda hacer un asambleísta”, aseveró, al tiempo de negar las supuestas presiones. “Ni ella se deja presionar ni yo me dejo presionar. Le dijimos que el abogado de ellos no los está defendiendo, eso es muy claro. Estamos muy preocupados por su caso, ella no tiene nada que ver, solo ejercía una orden y ya está seis meses en la cárcel”, añadió. (JPM)

Fuentes: Twitter Ecuavisa/Telediario – Ecuadorinmediato.com