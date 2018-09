Jaime Nebot acusa a Jimmy Jairala de atacar "lo que quiere el 88 % de los ciudadanos"

"El ciudadano-candidato dijo que va a acabar con la novelería de Las Palmeras, eso es ignorar el tema, decir que vienen de Miami eso no es grave, parecerse a Calcuta es grave", criticó Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, rechazó nuevamente las críticas que ha recibido por parte del prefecto del Guayas y líder del movimiento Centro Democrático (CD), Jimmy Jairala, quien es precandidato a la alcaldía de la urbe. "Dice que no hay delincuencia porque no hay actividad social en los parques, yo diría que hay menos actividad social en los parques porque hay delincuencia", dijo Nebot al referirse a una de las críticas de Jairala.