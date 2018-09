Marcelo Merlo: "Contratos de edificios judiciales tienen sobreprecios del 60%, costaron US$ 160 millones más"

El titular de la Judicatura Transitorio afirmó que se investigará para encontrar la ruta de los sobreprecios El presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio, Marcelo Merlo, denunció que desde el 2011 hasta el 2014, la gestión anterior, realizó contratos para edificios judiciales por US$ 304 millones, sin embargo, después de la evaluación, se determinó que estas obras tienen un sobreprecio del 60%, "esto significaría US$ 160 millones de excedente".

“Es muy importante que se entienda la megalomanía. Todo lo que uno pueda imaginarse se ha conjugado en construcciones por alrededor de US$ 304 millones de dólares que se contrataron entre el 2011 y el 2014”.

Afirmó que existen irregularidades no solo en precios sino en el proceso de construcción. “Si se contrata a una firma constructora cómo puede ser entendible que en 15 días ya hayan entregado todo, incluyendo la aprobación del Municipio, para que inicie la obra. Algo increíble. Para ser perverso hay que tener algo de inteligencia. En algunos casos esas aprobaciones se dieron sin conocer el terreno donde se iba a construir”.

Merlo explicó que el director general, de este tiempo, del Consejo de la Judicatura, declaró la emergencia y “él mismo resolvió ejecutar la misma y firmó los contratos”.

“Lo que hemos hecho es trabajar con el director del área de infraestructura y se hizo un estudio para conocer cuánto constarían los proyectos realizados ahora. Comparamos los precios del 2018 con el 2012, aparece un sobreprecio de alrededor del 60% lo que significa un monto de alrededor de US$160 millones de dólares a los que habría que sumar otro tipo de contratos”.

Comentó que en algunos lugares se construyeron unidades de alrededor de dos mil a tres mil metros donde “apenas atienden entre seis y ocho funcionarios”. El complejo judicial Quito Norte se contrató en más de US$ 55 millones, “comparando el precio que tiene esa unidad con los precios de ahora hay un excedente de más de US$ 15 millones. Es decir debió costar US$ 40 millones”.

“Otro caso es la Unidad Judicial del Guayaquil Norte que se contrató por más de US$ 34 millones y debió costar US$ 17 millones, hay un excedente del 51%. Es decir que con lo que se contrató se pudo haber hecho dos unidades. En algunos casos inclusive, por falta de planificación, no se establecieron ni siquiera las escaleras de incendios”.

En el caso de Latacunga se contrató más de US$ 7 millones y debió contratarse por un poco más de US$ 1 millón, aseveró Merlo, “esto ya es terrible. Hay un excedente del 72%”. En Otavalo hay contratos por más de siete millones y el costo debió ser cerca de US$ 3 millones, “hay un sobreprecio del 58%”.

Merlo comentó que se buscará un mecanismo para establecer en donde está el dinero en exceso, “hay una forma de descubrir la ruta del dinero. Tenemos un sistema para establecer a donde se fueron los dineros de sobreprecios”. (BGV)

Fuente: Democracia TV/ Ecuadorinmediato