Julio César Trujillo acusa a Gustavo Jalkh de pagar "sobreprecios enormes" por obras públicas en Judicatura

Comentó que se buscará realizar una Consulta Popular para proteger cambios que ha realizado el CPCCS-T Julio César Trujillo, titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) y ahora presidente de la Función de Transparencia, se refirió a las denuncias de presuntos sobreprecios en las obras realizadas por la administración anterior del Consejo de la Judicatura y a su exdirector, Gustavo Jalkh, quien fue cesado por el CPCCS-T. "Yo pensé que era menos dañino, pero ahora sabemos la cantidad de sobreprecios. Yo creí que Jalkh no era cómplice de estos robos. Había pagado sobreprecios enormes por obras públicas por las cuales se evanecía. Debimos haberlo cesado por pícaro".

“Yo soy partidario de que la transparencia es una característica del Estado. Eso fue lo que nunca entendió Rafael Correa. La transparencia es una forma de ser no una institución u organización. El Consejo de Participación sigue en funciones”.

Recordó que uno de los procesos que realizó el Consejo de Participación fue el cese del anterior director del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh.

“Yo pensé que era menos dañino pero ahora sabemos la cantidad de sobreprecios. Yo creí que Jalkh no era cómplice de estos robos que hacia Rafael Correa. El expresidente fue a visitar a alguien en la cárcel por ser su amigo y no un delincuente cualquiera, sino alguien que había dispuesto, en su beneficio, los fondos públicos que estaban destinados al deporte ecuatoriano. A ese delincuente fue a visitar Correa”-

Trujillo afirmó que se está pensando proponer una reforma constitucional a través de una Consulta Popular, haciendo valía de su carga en la Función de Transparencia. “En esta se va a incluir muchas cosas pero principalmente que las decisiones que hemos tomado no puedan ser revisadas. Personalmente creo que el Consejo de Participación Ciudadana debe desaparecer como muchas instituciones innecesarias en el Ecuador.

Sobre Gustavo Jalkh, indicó que "había pagado sobreprecios enormes. Ahora digo, hemos sido benignos al cesarle a él por su intromisión en la justicia cuando debimos haberlo cesado por pícaro. Haber pagado semenjante cantidad de dinero por obras públicas por las cuales se evanecía, -Yo hice tales cosas-, decía. El señor Jalkh debe vernir a decir que no es sobreprecio sino que ese es el precio”.

También cuestionó a la organización de Transparencia. “A quien se le ocurrió ese disparate no conoce lo que son funciones del Estado. Yo no tengo nada que hacer ahí solo convocar a sesiones y presidirlas. No es que yo me voy a alejar del Consejo de Participación Transitorio, solo cuando haya razones sesionaremos y trataremos el tema en cuestión. Fuera de eso no tiene una actividad permanente, no es Función del Estado”.

Trujillo comentó que ha llegado a temer que “en el Ecuador no estamos preparados para vivir el estado de derecho. Eso es gravísimo. Yo creo que hemos cumplido satisfactoriamente nuestro objetivo que era evaluar a los funcionario que servían a Correa y no a los ecuatorianos”. (BGV)

Fuente: Democracia TV/ Ecuadorinmediato