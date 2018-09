Los Roditti volvieron al país y pidieron disculpas a guardias agredidos

No obstante, fiscal dijo que disculpas no caben en proceso por supuesta tentativa de homicidio Pedro Buitrón, abogado de la familia Roditti, investigada por una agresión a guardias de una urbanización en Guayaquil, confirmó que los tres integrantes ya están en el país. Los tres hombres habrían pedido disculpas públicas a los afectados, aunque el Fiscal que lleva el caso aseguró que no tenía conocimiento del tema.