Con "bondades" de Ley de Fomento Productivo, Presidente Moreno invita a empresarios estadounidenses a invertir en Ecuador

Mantuvo reunión con 72 integrantes de Americas Society / Council of the Americas Lenín Moreno, Presidente de la República, mantuvo una reunión con empresarios de la Americas Society / Council of the Americas (AS /COA), para dar a conocer las condiciones de apertura y seguridad que ofrece Ecuador a quienes inviertan en el país.