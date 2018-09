Mauricio Alarcón: "CPCCS-T queda debiendo. Nadie sabe cómo designaron a autoridades encargadas, los escogieron a dedo" (AUDIO)

Audio Septiembre 27- Mauricio Alarcón



FCD presentó un informe semestral de acciones del Consejo de Participación Ciudadana transitorio Mauricio Alarcón, titular de la Fundación Ciudadana y Desarrollo (FCD), en una entrevista a Ecuadorinmediato, afirmó que existen serias dudas sobre el accionar del Consejo de Participación Ciudadana transitorio (CPCCS-T) por el cese y la designación de autoridades encargadas. "El mandato que se aprobó por parte de los ciudadanos establecía, de manera clara, que una vez cesadas de las funciones a las autoridades debía iniciarse inmediatamente los procesos para escoger a los definitivos. Algo que, lamentablemente, no ha ocurrido. El CPCCS-T queda debiendo. Estamos frente procesos que son subjetivos y a dedo"

Sobre el informe semestral que realizó esta veeduría al trabajo del Consejo de Participación Transitorio explicó que presentaron un documento donde además de presentar datos sobre las distintas actuaciones de esta entidad, en cuanto a la evaluación y cese de las autoridades. “También hace observaciones respecto a algunos temas que resultan preocupantes especialmente para la veeduría”.

Comentó que entre estas irregularidades se logró definir, “que el mandato que se aprobó por parte de los ciudadanos, el pasado 4 de febrero, establecía de manera clara que, una vez cesadas de las funciones las autoridades, debía iniciarse inmediatamente los procesos de designación de los definitivos. Algo que, lamentablemente, no ha ocurrido y las consecuencias las estamos viendo”.

“Simplemente se ha hecho encargos. Nadie sabe los parámetros que se ha seguido para este tema de los transitorios. Apenas dos autoridades han sido designados de manera definitiva”. Comentó que otro de los puntos en este informe, “es el tema de la transparencia”.

“Han dicho que todo ha sido transparente. Sobre esto para nosotros es importante mencionar que ha habido problemas de la publicidad de cierta información. Temas del orden del día, poco tiempo en cuanto agenda en calendarios o acciones y una demora injustificada en la publicación de ciertas resoluciones que fueron aprobadas son los problemas que hemos visto en estos meses”

Asimismo mencionó que la información relacionada con las denominadas Comisiones de Evaluación no es púbica. “Ni siquiera se ha conocido quienes la integraron, mucho menos los informes a partir de los cuales se cesó a las autoridades. Esto simplemente fue puesto en conocimiento de las partes procesales negando, evidentemente, el derecho que tenemos los ciudadanos a participar de los asuntos de interés público y a hacer acciones de control social”.

“El hecho de que no haya claridad de quienes conformaron estas comisiones afecta uno de los principios de transparencia activa de la Ley Orgánica de Transparencia. Pues por ejemplo, no se sabe si estas personas constan o no en el distributivo de personal. De lo que conocemos por las firmas de responsabilidad es que hay funcionarios que no constan en el registro del CPCCS”.

Afirmó que este tipo de acciones generan dudas. Recordó que se presentó, en el informe, los retos para los próximos seis meses en cuanto a la designación de las nuevas autoridades definitivas, “esto ya debía haberse hecho”.

También se refirió al concurso sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE) definitivo, “este es un supuesto, porque no es concurso, ni tiene méritos, ni etapa de pruebas de oposición”.

Aseveró que lo que se aprobó en la Consulta Popular fue la designación inmediata de las autoridades definitivas, “cualquier acción que se realice al margen del mandato popular evidentemente lo vulnera. No creo que seamos el único grupo en querer saber los fundamentos de los encargos y el retardo en la designación de autoridades definitivas”.

“Sería interesante saber las razones de fondo por las cuales el Consejo Transitorio ha actuado de esta manera, porque jurídicas no lo son. Queremos saber cuáles son los motivos políticos por los que se han tomado estas decisiones”.

Ante sobre la pregunta de que si estas irregularidades podrían causar la nulidad de las decisiones tomadas por el CPCCS-T, advirtió que “hay un riesgo evidente”. “Podrían activarse otro tipo de acciones que podrían generar problemas. Uno debe revisar los antecedentes que hay en este país respecto a la designación, evaluación y cese en otros casos”.

“Lo que ocurriría, espero que no se dé, si es que se evalúa con el fin de destituir a los miembros de la Corte Nacional de Justicia es lo que paso antes. Ecuador ya fue condenado en el sistema Interamericano de Derechos Humanos por haber cesado a un Corte de Justicia, al más alto tribunal del país, burlando las disposiciones de la Constitución vigente. Ojalá en este caso no ocurra un asunto parecido de tal forma que los ecuatorianos no tengamos que asumir el pago de millonarias indemnizaciones a jueces que son cesados de manera ilegal”.

Explicó que este tipo de actos son los que tiene que ser revisados, “en nuestro caso no se trata de criticar sino de advertir las consecuencias, que al parecer, simplemente movidos por una finalidad política, están obviando los miembros del Consejo Transitorio. Por supuesto los precios no los paga la entidad sino todo el pueblo ecuatoriano”.

Comentó que siempre habrá la posibilidad de que las autoridades cesadas demanden al Estado o al Consejo de Participación Ciudadana. “Precisamente por eso es el momento de empezar a construir de manera seria un estado de derecho, donde se respete de manera plena lo que dice la Constitución, lo que se dice en una Consulta Popular. Así no dependeremos de los intereses particulares de cierta gente que, ni bien se le otorga un pedazo de poder, deja ver la verdadera esencia de sus actos”.

“Hay claras contradicciones por parte del Consejo de Participación Ciudadana ya que habla de transición y nombra autoridades encargadas, pero al momento de cesar a la Corte Constitucional dice que no hace un encargo y que no importa la etapa de transición con una suerte de vacancia constitucional. Qué mayor contradicción que esa”.

Recordó que en la historia, el Ecuador durante un año y medio, después de la Pichicorte, no tuvo Corte Suprema de Justicia, “en ese momento el país no se cayó, la justicia no dejó de funcionar y aquí estamos. Seguimos siendo un país”.

“Justificar el tema de la transición para hacer encargos no tiene asidero alguno. Que en último caso expliquen cuáles fueron los parámetros de estos encargos. Porque en unos momentos se encarga a alguien de la institución y en otros se escoge a personas fuera de ella. Estamos frente procesos que son subjetivos, a dedo, y generan cuestionamientos por su falta de lógica e incoherencia permanente”.

Alarcón afirmó que el CPCSS-T “queda debiendo. Más allá de evaluaciones y cese de autoridades. Hay deudas muy fuertes en temas de transparencia, reinstitucionalización y por sobre todas las cosas, la demanda de la ciudadanía de hacer las cosas de manera diferente, no se trata de cambiar a los amigos de uno por los amigos de otro. Demandamos que las autoridades de control sean aptas, idóneas y capaces, que no respondan a intereses del Gobierno de turno”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato