Ante Fiscalía, Ministerio de Justicia denunció visita "irregular" de Sofía Espín a Diana Falcón

Además, ofició a cartera del Interior para que analice hechos tome acciones pertinentes referentes a servidores policiales que se encontraban en servicio al momento de suceso Tras la decisión de remover a la Directora del Centro de Rehabilitación Social de Atención Prioritaria Femenino de Quito luego de que el ministro Paúl Granda asegurara que la asambleísta de Revolución Ciudadana, Sofía Espín, ingresó "irregularmente" a visitar a la exagente de Inteligencia, Diana Falcón, testigo en el caso Balda, la ministra de Justicia subrogante, Liliana Guzmán, informó, entre otras decisiones tomadas, que ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se inicie una investigación al respecto.

Guzmán explicó que, como primera acción administrativa se solicitó un informe a la Coordinación del CRS de Atención Prioritaria Femenino Quito. Posteriormente, se dispuso a la Coordinación Administrativa Financiera realizar un análisis para establecer responsabilidades y posibles sanciones administrativas en contra de servidores del centro que hayan incumplido procedimientos.

Asimismo, como tercera acción y, por disposición del ministro de Justicia encargado, Paúl Granda, se desvinculó a la Coordinadora del CRS de Atención Prioritaria Femenino Quito. También se ofició al Ministerio del Interior informando los hechos para el análisis y para que tome las acciones pertinentes referentes a los servidores policiales que se encontraban en servicio en el CRS al momento del hecho suscitado.

La funcionaria además, indicó que se informó a la Dirección de Protección a Víctimas y Testigos, de la Fiscalía, sobre las irregularidades sucedidas, a efectos de tomar las acciones correspondientes. Pero también se presentó una denuncia para que inicie una investigación por las irregularidades en el ingreso al CRS Femenino y determinar los responsables.

Y es que, en horas de la mañana, Granda comunicó que, tras la información recabada, se pudo establecer que la asambleísta Espín, "no se registró ni fue autorizada para ingresar al CRS Femenino" para visitar a la exagente Falcón.

Momentos más tarde, durante una entrevista para radio Sonorama, Guzmán precisó que en el informe presentado desde el CRS se evidencia que existió el incumplimiento de algunas disposiciones emitidas por la cartera de Estado en cuanto a la protección y el cuidado de la testigo protegida, Diana Falcón.

Además, ratificó que las personas que ingresaron (Espín y la abogada Yadira Cadena) no habían cumplido con los protocolos. “No estaban registradas como visitas ni ordinarias ni extraordinarias, tampoco se encontraban registradas como abogadas de la persona privada de libertad”.

“La única que consta en la bitácora como ingresada es el nombre de la abogada (Yadira Cadena), el de la asambleísta no consta. Sin embargo, se han revisado los videos y se evidencia de que tratar de ocultar información y evadir los controles, no entrega su credencial, no consta su nombre en ninguna bitácora y toma contacto con la persona privada de libertad”, precisó.

La funcionaria indicó que el Ministerio ha iniciado un proceso administrativo de investigación y de análisis para determinar si más servidores públicos de dicha cartera de Estado se encuentran involucrados para que, siguiendo el debido proceso, se establezcan las debidas sanciones. (JPM)

