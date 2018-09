"No le haga el quite", exige Guillermo Lasso a Presidente Moreno e insta a que firme demanda penal contra Venezuela

"Únase al liderazgo del Presidente Iván Duque de Colombia. Suscriba la demanda penal internacional contra Maduro y su Gobierno", pidió "Únase al liderazgo del Presidente Iván Duque de Colombia. Suscriba la demanda penal internacional contra (Nicolás) Maduro y su Gobierno" fue la sugerencia que hizo el líder de Creando Oportunidades (CREO), Guillermo Lasso, al Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien mencionó no contar con toda la información necesaria para sumarle a la iniciativa. "No le haga el quite con respuestas evasivas", reprochó Lasso.