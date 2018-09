Justicia negó acción de protección a 190 aspirantes a policías

Jóvenes fueron separados del proceso de reclutamiento por no cumplir requisito de estatura mínima Una jueza de lo Civil, en Quito, negó la petición de un grupo de jóvenes aspirantes a la Policía, que fueron separados del proceso de reclutamiento por no cumplir con el requisito de estatura mínima. La resolución estipula que no existió violación a la seguridad jurídica ni tampoco al derecho a la igualdad y no discriminación. A los hombres se les exige mínimo 1,68 metros y a las mujeres 1,57.