EL TIEMPO (Azuay) Andrea Chasi, primera mujer que conducirá el tranvía

Fue una de las primeras taxistas de Cuenca y ahora asume, junto con cinco choferes profesionales, el nuevo sistema de movilidad de la ciudad

Para que la obra civil se entregue faltan 15 días, para que opere restan cinco meses, pero ella cuenta las horas para cumplir lo que se ha convertido en su sueño: ser la primera mujer en conducir oficialmente el tranvía.

Es Andrea Chasi Sánchez, 29 años, ingeniera civil según su título pero conductora profesional por vocación y herencia.

Su padre logró sacar adelante a su familia detrás de un volante, no hay episodio de su vida, comenta, en la que el transporte público no estuviese presente.

Hace cinco años obtuvo su licencia profesional y se convirtió, junto con tres de sus compañeras, en la primera promoción de conductoras con licencia tipo C en Cuenca, y luego, en una de las primeras cuatro taxistas profesionales de la ciudad.

“La gente a veces piensa que este es un trabajo para hombres, que las mujeres son malas conductoras, pero eso es falso, y estoy dispuesta a demostrarlo”, comenta.



Sus años como taxista le han enseñado a manejar el estrés por el tráfico en la ciudad, y la experiencia de su padre le ha mostrado cómo ser paciente, amable y guardar respeto por el pasajero. “Es un gran reto pero me siento preparada”, asegura Chasi.

Conductores

Junto con Andrea, cinco personas fueron seleccionadas para convertirse en líderes del equipo de conductores del tranvía.

Jorge Tamayo, José Fernando Molina, Rubén Ávila Tapia, Diego Castillo, y Gerardo Cabrera viajarán el próximo mes a Tenerife, España, para aprender de primera mano a conducir sistemas tranviarios.



Todos ellos cuentan con un título de tercer nivel en alguna ingeniería, en temas de movilidad o sistemas, experiencia en el transporte de pasajeros y licencias impecables.



Ellos replicarán sus enseñanzas a 36 conductores más, quienes conformarán el equipo de 42 choferes, a cargo de las 12 unidades que entrarán en funcionamiento el 2 de marzo del 2019.

En un nuevo proceso de selección, el tranvía cerró ayer la etapa de recepción de carpetas para los primeros tres técnicos de mantenimiento del nuevo sistema de movilidad.



El Proyecto Tranvía entrenará a un técnico en mantenimiento de instalaciones fijas, un analista de mantenimiento en igual materia, y un analista de mantenimiento de instalaciones móviles.



El director del Proyecto Tranvía, Jaime Guzmán, indicó que el objetivo del Municipio es que este el sistema sea manejado por los propios cuencanos. (I)



