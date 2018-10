Defensor Público asesora a hija acusada de doble crimen en La Puntilla y pide diagnóstico psicológico

Mujer de 30 años está acusada de la muerte de su madre y hermana Tras el asesinato de dos personas en La Puntilla, las investigaciones continúan y ahora el Defensor Público asesora a la imputada, la hija y hermana de las víctimas, quien presuntamente estaría implicada en el crimen. El Funcionario pidió a la Fiscalía General del Estado que se le realice un diagnóstico psicológico a la mujer.

La hermana e hija inculpada fue detenida el mismo día del crimen por inconsistencias y contradicciones en sus testimonios. El fiscal Manuel Alvear, quien investiga la causa, dijo que la detenida no cuenta con un abogado privado y ayer receptó el testimonio de un familiar cercano de la joven de 33 años.

Los autores materiales del hecho serían cuatro hombres que habrían sido contratados por un ex policía y la hija y hermana de las víctimas. Alvear explicó que el ex uniformado fue señalado como supuesto mentalizador del doble crimen y fue convocado para rendir su versión libre, sin embargo, este no acudió.

Se presumen que el exagente habría mantenido una relación sentimental con la mujer detenida. La imputada dijo en su testimonio que su pareja le habría propuesto deshacerse de su madre para cobrar su herencia e ir a vivir a su casa. La mujer habría comprado el carro en que Fiscalía cree que trasladaron a asesinos a la urbanización para cegar la vida de las dos personas. Además, transfirió $ 20.000 de la herencia de su padre a ex policía. (BGV)

