Rafael Correa: "Jorge Glas cumple un año en prisión sin una sola prueba en su contra, pero con todo el poder acusándolo"

"Persiguieron a un hombre honesto para quedarse con la Vicepresidencia de la República", insistió El ex Presidente de la República, Rafael Correa, se refirió al año que cumple en prisión el ex Vicepresidente Jorge Glas, tras ser sentenciado por asociación ilícita en el marco del caso ODEBRECHT. Para el ex Mandatario, Glas es un preso político, pues está tras las rejas "sin una sola prueba en su contra, pero con todo el poder acusándolo".