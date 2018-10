Gobierno prefiere no pronunciarse sobre eventual consulta popular hasta que haya petición en firme

"A partir de que haya una discusión interna, el gobierno tendrá una posición", explicó Juan Sebastián Roldán El Secretario Particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, dijo no tener una posición oficial sobre la declaración del Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición (CPCCS-T), de llamar a una consulta popular para que sus actuaciones no puedan ser revisadas por quienes los reemplacen. "No conocemos de una petición formal", dijo el Secretario Roldán.