Esteban Bernal presentará denuncia juramentada contra Sofía Espín por visita "irregular" a Diana Falcón

Asambleísta aseguró que ha sido amedrentado para que no tome acciones al respecto, pero ratificó que continuará con esta decisión El asambleísta de CREO, Esteban Bernal, anunció que presentará una denuncia juramentada en contra de su colega, la legisladora de Revolución Ciudadana, Sofía Espín, por su visita "irregular" a la exagente de inteligencia, Diana Falcón. La ciudadana se encuentra bajo el programa de testigos protegidos de la Fiscalía General del Estado y es una de las acusadas de los presuntos delitos de asociación ilícita y plagio a Fernando Balda, en donde también está involucrado el Expresidente de la República, Rafael Correa, y el exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero.

“El Ecuador se ha visto sometido, en los últimos meses a que existan varias desavenencias en cuanto al comportamiento de los asambleístas, cuyas acciones individuales tienen una repercusión. Esto no es personal, yo ni siquiera le ubico bien a la legisladora Espín, salvo aquella vez en la que defendió, a ultranza, el juicio político contra Gustavo Jalkh (expresidente del Consejo de la Judicatura)”, comentó.

Sin embargo, remarcó Bernal, este hecho es institucional y su colega admitió que realizó una visita, pero que fue humanitaria. A su criterio, una persona que tiene una relación directa y una afinidad política profunda con el expresidente Rafael Correa, acusado en el caso Balda, no puede visitar a la testigo que señala al Exmandatario porque no es ni humanitario ni ético.

Recalcó que estos hechos no deben ser pasados por alto, pero además, no han sido denunciados por CREO ni por Esteban Bernal, sino el abogado de Diana Falcón, Diego Chimbo. “Él me ha remitido una carta para que, como asambleísta, inicie un proceso investigativo. El doctor Chimbo, que representa a la agente Falcón manifiesta algo que es aberrante para la historia ecuatoriana y una injerencia plena en la justicia ecuatoriana. Dice que se le ha solicitado cambiar la versión y que acuse al Fiscal General, manifestando que habría sido torturada psicológicamente para dar una versión”.

En este contexto, explicó, su propuesta para el Pleno fue que el ministro de Justicia encargado, Paúl Granda, acuda hasta la Asamblea para que comparezca y detalle las acciones que se han tomado en torno a este caso. Además, que el fiscal Paúl Pérez Reina acelere o priorice la investigación, en el marco de lograr una identificación de dignidad al Legislativo y que, de existir delito, se procesa; caso contrario, se lo archive.

Finalmente, que se reforme, de forma inmediata, la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) para que hechos de esta naturaleza, “que violan flagrantemente” el principio constitucional establecido en el artículo 168, numeral 1 de la Constitución, que dice que toda violación a la independencia de la justicia debe tener responsabilidades administrativas, civiles y penales.

En este marco, Bernal anunció que presentará una denuncia juramentada contra Sofía Espín. “La decisión e investigación sobre el cometimiento o no de un delito, o de alguna prohibición por parte de la legisladora, lo tiene que establecer el CAL. En principio, creo que la parlamentaria incurrió en alguna irregularidad determinada en el artículo 163, numeral 1, de la LOFL, en donde realiza actividades incompatibles con su cargo”.

“En ese contexto, a mi criterio, podría incurrir en aquella violación de la prohibición que tienen los asambleístas, de realizar actividades privadas, que sean incompatibles con el cargo porque ahí usted ejerce un marco de presión política frente a un hecho tan lacerante para los ecuatorianos en el que se le involucra al Expresidente de la República”, dijo.

Bernal mencionó que la ley determina que existe una denuncia juramentada y él se ha comprometido a hacerla. “Lo voy a hacer porque creo que el país está casado de los exhortos, de esa pretenciosa actitud de encubrimiento que, a veces, tiene el sector político del país. Yo cumpliré con mi papel”.

“Ya han intentado amedrentarme a través de aquellas investigaciones perversas, incluso, de la vida personal de un legislador. No me voy a intimidar, sé que inventarán mil cosas alrededor de quien ha tomado la decisión valiente de denunciar. Pero yo no lo estoy haciendo sobre la base, supuestamente, de mis conceptos, sino sobre los hechos públicos denunciados”, añadió.

A su criterio, este caso no debe quedar tan solo en un exhorto de la Asamblea, sino que es necesario que se dé un paso en firme como institución de control. Existe documentación en donde se definen cuáles han sido las irregularidades y el comportamiento de la legisladora y que también será presentada, indicó. (JPM)

Fuente: Contacto Directo (Ecuavisa)

