María Sol Larrea cumple condena por tráfico de influencias, pero seguirá encarcelada por otro delito

Ex funcionaria del IESS obtuvo libertad en caso de tráfico de influencias, pero todavía debe pagar pena de enriquecimiento ilícito María Sol Larrea, ex coordinadora de unidades médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), María Sol Larrea, cumplió su condena de un año de prisión por delito de tráfico de influencias. En este caso solicitó procedimiento abreviado aceptando la culpabilidad como autora de los hechos. Sin embargo, Larrea no podrá salir de la cárcel, pues está cumpliendo otra condena por un nuevo enriquecimiento ilícito.