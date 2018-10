Juana Vallejo "está buscando favores en otras instituciones para afectarme", denuncia médico Roberto Bitar

El médico recordó que el exintendente de Policía, Jorge Cedeño, ingresó “por la fuerza” a su clínica el pasado 10 de septiembre, “expulsando” a sus pacientes, tras lo cual colocó un “ilegal” sello de clausura, sin denuncia y sin competencia en un “absoluto abuso de autoridad, violando la Constitución y la ley. Cuestionó además, que no se le haya permitido el derecho a la defensa, pues nunca existió, según aseguró Bitar, un expediente ante el cual pudieran hacer valer sus derechos.

La nota de @CanalUnoTv sobre la ilegal clausura de mi clínica por el ex intendente. La prensa ya hizo eco, y hasta el día de hoy sigue el silencio de @Lenin y de la @GoberdelGuayas . ¡Respondan! ¡Soy un ciudadano que paga sus impuestos! ¡Exijo mis derechos! #QuienDioLaOrden pic.twitter.com/OPnRuc1dzy

En este marco, agradeció la actuación del Ministerio del Interior, que al conocer sobre estas acciones, cesó en sus funciones a Cedeño. Con esto, el sello de clausura fue levantado y la clínica ya está en funcionamiento. Sin embargo, acusó a la gobernadora del Guayas y exsuegra, Juana Vallejo, de estar “obsesionada” con hacerle daño.

“He conocido que, inmiscuyéndose con su habitual prepotencia, pretende que ministerio, entidades e instituciones actúen en mi perjuicio y el de mi familia. Desde ya responsabilizo a esa persona de todo lo que pudiera pasarnos, pues soy un ciudadano padre de familia que, habiendo labrado su prestigio, se defiende solo ante el mal uso del poder”, indicó en un comunicado de prensa publicado en la versión impresa del diario El Universo y que fue replicado en su cuenta en Twitter.

Finalmente, cierra el comunicado indicando: “Señor Exintendente, la ilegalidad cometida vulnera los más elementales principios del Estado de Derecho y nos ubica en aquella España del Rey Felipe I de Castilla ‘el Hermoso’, por ello le pregunto: ¿Quién dio la orden de clausurar mi clínica?”.

En vista de que he conocido que estas cosas anómalas para perjudicarme van a continuar, me veo en la obligación de publicar esto en diario el Universo del día de hoy y citar a una rueda de prensa. @Lenin @juanseroldan pic.twitter.com/WlOBkQXj2K

A criterio de Bitar, Cedeño no pudo haber actuado de manera voluntaria sin tener un expediente ni una denuncia, por lo que le pidió al Presidente Lenín Moreno que intervenga para que se investigue el caso. En una serie de tuits, en respuesta al médico, Cristhian Guevara cuestiona lo dicho por Bitar y también solicita al Jefe de Estado que indague si tiene cargos penales en su contra.

Tras lo cual el médico cita: “Presidente Lenín, vea quiénes me atacan con injurias. El señor @JaDeDpro (Cristhian Guevara), el mismísimo community manager de la @GoberdelGuayas (Gobernación del Guayas) ¡Esto es el colmo! ¡Se ha perdido la vergüenza! Díganle al país #QuienDioLaOrden”.

Asimismo, publicó las fotografías de la denuncia penal que inició en contra de Jorge Cedeño. “No descansaremos hasta que se castiguen a autores, cómplices y encubridores. Me decepciona de sobremanera el silencio del Presidente Moreno. La Intendencia de Policía y las instituciones del Estado en general son responsables del bienestar de los ciudadanos. ¿Qué clase de bienestar es tener que trabajar con temor a que cualquier funcionario con poder quiera perjudicarnos?”, se preguntó.

Esta es la denuncia PENAL que hemos iniciado en contra del ex fiscal #JorgeCedeño por el DELITO cometido en mi contra. No descansaremos hasta que se castiguen autores, cómplices y encubridores. Me decepciona de sobremanera el silencio del presidente @Lenin. #QuiénDioLaOrden pic.twitter.com/MXS3X7Vavj