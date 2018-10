En 90 días Ruptura deberá entregar al CNE-T su directiva

Organismo electoral aprobó una reconsideración a la resolución del pasado lunes El Consejo Nacional Electoral (CNE) de transición solicitó al movimiento Ruptura que, en el plazo de 90 días, se ratifique la directiva, previo a la declaración de nulidad, o actualice la lista de sus directivos. Esto, en el marco de la devolución del registro electoral, que se concedió el pasado lunes.

En la sesión de este miércoles, la consejera Camila Moreno pidió la reconsideración de la resolución del pasado 1 de octubre, en el que se devuelve el registro electoral al movimiento político.

"Al finalizar la conclusión 4.3 se agregue lo siguiente: y se conceda a la organización política el plazo de 90 días para que ratifique la directiva previo al acto declarado nulo o, de ser el caso, actualice su directiva y demás información que la coordinación nacional técnica de participación política y la dirección nacional de organizaciones políticas consideren pertinente" fue parte del cambio en la resolución.

El añadido tuvo el apoyo de los 5 vocales.

"No se trata de una estricta reconsideración, sino se trata de un alcance a una resolución dada, hubiese puesto la figura del alcance, sin embargo, para no entorpecer la mayoría que tenemos siempre congruencia en el Pleno, he votado a favor de la llamada reconsideración", explicó Gustavo Vega, presidente del CNE-T.

Con información de CNE y Ecuadorinmediato

