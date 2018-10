CPCCS-T no ha nombrado a reemplazos de cesados en TCE: "Estamos atados de pies y manos", advierte Arturo Cabrera (AUDIO)

Audio Octubre 04 - Arturo Cabrera



Señala posibles líos electorales en votación en Nankais este mes y en seccionales del 2019 Arturo Cabrera, juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en declaraciones para Ecuadorinmediato, advirtió la complejidad que podría acarrear la demora en el nombramiento de los reemplazos de los magistrados cesados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición (CPCCS-T). Problemas administrativos y jurisdiccionales son algunos de los elementos que tienen que enfrentar los dos jueces que sí pasaron la evaluación.

Cabrera alertó las “serias dificultades” que representa para la democracia en el Ecuador el mantener un tribunal “maniatado”, ya que están imposibilitados de realizar sus funciones.

“El Tribunal Contencioso Electoral es un cuerpo colegiado que requiere de la presencia de sus jueces para poder instalarse en sesión y resolver las causas y cumplir con el resto de tareas que se nos encomienda por la Constitución y el Código de Democracia”, dijo.

Desde el 29 de agosto, día en el CPCCS-S cesó a los tres magistrados del TCE, “no se ha procedido a designar al resto de jueces (3 principales y 5 suplentes)”.

“Necesitamos constituirnos en Pleno para poder cumplir con nuestras funciones Esa deficiencia puede generar problemas graves, que afectarán el desarrollo del calendario electoral, que ya está decurriendo, para el proceso de elecciones de marzo del 2019”, indicó.

Así también detalló que, por ejemplo, en la elección del Gobierno Descentralización Parroquial Rural de Nankais, en el cantón Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe, que se realizará el 21 de octubre próximo, se pueden interponer recursos electorales.

“No se podrán proclamar resultados ni posesionar autoridades en la eventualidad en que se presenten recursos por parte de las organizaciones políticas y candidatos, que puedan sentirse perjudicados sin que el Tribunal se pueda pronunciar. Estamos a 17 días de ese hecho y, desafortunadamente, el Tribunal Contencioso Electoral no puede reunirse”, enfatizó.

En este caso específico, Cabrera sostuvo que el mismo día de las elecciones podría presentarse un recurso extraordinario de nulidad. Ante ello, la ley prevé que este sea resuelto por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en un plazo máximo de tres días.

“Si fuera así, el Tribunal, si no cuenta con sus jueces, no puede cumplir con la obligación legal de atender e impartir justicia y garantizar los derechos de participación de todos los ciudadanos porque no está conformado”, insistió.

La falta de conformación y de resolución impedirá al Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamar los resultados de esa elección, por tanto, tampoco habrá posesiones de las autoridades electas.

“Esa es la clase de dificultades que se va a enfrentar”, insistió Cabrera e indicó que, el proceso de marzo del 2019 será uno de los más grandes del Ecuador, incluso mayor a los de una elección presidencial, por la cantidad de autoridades a elegirse.

“Si bien es cierto no se puede hacer un pronóstico muy efectivo; de la experiencia del Tribunal y de los procesos electorales, en estos procesos de carácter seccional, donde interviene tanto candidato, puede generarse un sinnúmero importante de causas y de recursos que tienen que ser atendidos por el Tribunal y que no pueden ser suplidos por nadie”, agregó.

“No pueden obviarse, no puede pretenderse que si no se conforma el Tribunal, no pasa nada, porque las cosas se irán curando solas, no es así, el Tribunal tiene que cumplir sus funciones, la democracia en el Ecuador prevé los pronunciamientos de diferentes organismos entre el administrativo electoral y la jurisdicción contencioso electoral”, detalló.

A la fecha, el TCE tiene 24 causas represadas. Cabrera comentó que esta cifra es alta debido a que, desde hace algún tiempo, no existe el número de suplentes adecuado.

“Cuando ejercí las funciones de juez suplente era el único juez suplente que actuaba porque, desafortunadamente, por renuncias, por excusas o simplemente porque nunca asistieron, los otros 4 jueces nunca participaron en las sesiones”, mencionó.

El TCE, por tanto, no puede instalarse en quorum administrativo, que requiere presencia de tres jueces, ni en quorum jurisdiccional, que se necesita a los 5 magistrados.

“Tampoco podemos legalizar resorteos que legalicen las causas ni siquiera tenemos jueces a quien reasignar. Estamos atados de pies y manos completamente”, insistió.

En cuanto a los problemas en el área administrativa, Cabrera recalcó que, en el TCE, no existe la figura de un administrador general temporal ni tampoco como titular, ya que el representante legal es el Presidente o Presidenta del organismo, designado por el Pleno.

“Esa autoridad, electa de esa forma, que es el representante legal institucional, también es el ordenador de gasto, al momento, no tenemos ese representante legal, no tenemos quien dispone las medidas administrativas pertinentes”, dijo.

Los jueces del TCE han pedido reuniones a la Contraloría General del Estado, asistieron al organismo, pero “desafortunadamente, a pesar de tener citas confirmadas, no hemos sido recibidos”.

“Estoy cursando comunicación a esas dos autoridades, Subcontralor y Contralor General del Estado, para hacerles evidente, no solo los informes internos que tengo sobre la situación institucional, sino el terrible problema que va a representar, en el futuro, el que no se pueda pagar nóminas, proveedores, aportes al Seguro Social, lo que va a generar glosas y multas”, indicó y recalcó: “No estamos al día, seguimos con el problema administrativo”.

Al ser consultado sobre si del tema sabe el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, Arturo Cabrera contó que, por iniciativa del Secretario General de esa entidad, el 10 de septiembre, Patricia Guaicha y él se reunieron con la autoridad, dándole a conocer la carga procesal del TCE y los problemas administrativos.

“Fruto de eso, enviamos una comunicación el 14 de septiembre, pidiéndole que se nos reciba en el Pleno del Consejo para hacer la exposición respectiva a los señores consejeros, como no tuvimos resultados, envíe una carta el 21 de septiembre, exponiendo una alerta urgente”, agregó.

No tuvimos resultados, reveló Cabrera y dijo que, luego, se consiguió hablar con dos consejeros, vía telefónica, y aceptaron recibirlo.

“Fui al Consejo, les expuse esta problemática y supieron manifestarme que iban a tener ese día una sesión de trabajo para tratar el tema, desafortunadamente, desde esa fecha ya han pasado más de 12 días, no tenemos resultados”, enfatizó.

El Consejo de Participación Ciudadana, según el mandato de la consulta popular, que le otorgó las facultades de evaluación, le impuso también la obligación de iniciar concursos para designación de autoridades definitivas, recalcó Cabrera.

“El tiempo que se ha tomado en adoptar esa resolución tiene que ser resuelto, como jueces no tenemos la capacidad de disponer la suspensión de plazos, lo que pedimos, de manera comedida, es que en el proceso de designación de autoridades, se designe los jueces principales y suplentes”, indicó.

