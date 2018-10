En 15 días, FUNDEPORTE y Municipio de Quito deberán llegar a un acuerdo; concejala Luisa Maldonado pide no politizar tema (AUDIO)

Audio Octubre 04 - Luisa Maldonado



Edil recalcó que solicitud de comunidad es que entrada a parque, ubicado en Chillogallo, sea gratuito y que haya un mantenimiento correcto de instalaciones En 15 días, el Concejo Metropolitano de Quito retomará el análisis sobre el comodato de la Fundación para el Deporte (FUNDEPORTE). En este plazo, el organismo y el Municipio deberán llegar a un acuerdo, según lo anunció, en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, la edil Luisa Maldonado. La funcionaria aclaró que lo que se está pidiendo, por parte de la comunidad, es abrir las puertas del parque (ubicado en Chillogallo), es decir, el ingreso gratuito a las instalaciones y su total mantenimiento, por lo que pidió a la Fundación y al alcalde Mauricio Rodas, que este tema no se politice, apropósito de las próximas elecciones seccionales.

“Como proponente de la reversión del FUNDEPORTE, nosotros hemos encontrado algunas falencias en el procedimiento de la reversión y por eso es que, cuando hubo sesión extraordinaria, solicitamos que este trámite regrese a la Comisión, a fin de que se procese debidamente, pidiendo un informe a la Procuraduría Municipal y convocando a la Fundación, a fin de que presente los informes necesarios y además, que se entregue, por parte de la Alcaldía, la partida presupuestaria y el proyecto que estaría queriendo impulsar”, explicó.

En este marco, señaló que la tarde de este 03 de octubre, la Comisión de Propiedad recibió a FUNDEPORTE para que ejerza su derecho a la defensa. Recordó además, que la propuesta de reversión la sostiene ya desde la administración anterior (Augusto Barrera), sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo, por lo que nuevamente puso a consideración del Concejo y fue acogida.

Precisó que tienen razones suficientes como para solicitar la reversión, una de ellas es que las instalaciones no han recibido el mantenimiento adecuado como lo estipula el contrato de comodato. “Aparte de esto, se han levantado informes de la administración Quitumbe, de la Dirección de Bienes Inmuebles, de las dos comisiones que hicieron las inspecciones”.

“Lo que ha hecho la Fundación es que, una vez que se ha enterado de que el proceso de reversión está en marcha, ir a arreglar algunas cosas en el parque. Pero eso no justifica nada luego de que ya se han levantado informes y se haya constatado la falta de mantenimiento”, expuso.

La otra razón, detalló, es el cobro por la entrada a las instalaciones. “Nosotros estamos de acuerdo con que se cobren algunos servicios que tiene el parque para que puedan autogestionar el mantenimiento. Pero no estamos de acuerdo con que una propiedad municipal, que es un área recreativa, por más que esté en manos de una Fundación –en este caso son 33 hectáreas que mucha falta le hacen al sur de Quito- se tenga que cobrar el ingreso”.

“La Carolina tiene 66 hectáreas, que es el doble, recibe 400.000 visitas mensualmente, en cambio, en FUNDEPORTE, que es la mitad (33 hectáreas), recibe, al mes, apenas 50.000 visitantes. Entonces, el espacio también está subutilizado. Esa es otra de las razones por las que nosotros consideramos que el sur de la ciudad, que ha crecido inmensamente, necesita que ese parque abra sus puertas con un ingreso gratuito y universal para todos sus ciudadanos”, comentó.

Son embargo, la Fundación ha mencionado que, de revertirse el comodato, más de 300 niños, niñas y adolescentes; así como adultos que gustan de acudir a hacer deporte allí, resultarían afectados. Y es que el complejo de FUNDEPORTE se encuentra además, la fundación Su Cambio por el Cambio, que brindan servicios a niños en estado de vulnerabilidad, por lo que una de las cosas que ha planteado es que se aproveche esta oportunidad para regularizar su presencia.

“Nosotros no estamos criticando la atención a los niños, al contrario, agradecemos a la Fundación para el Deporte por todo lo que ha hecho. Sin embargo, hemos encontrado que Su Cambio por el Cambio no tiene una atención adecuada para los niños, por ejemplo, el mantenimiento no es bueno, hay talleres que están cerrados, las instalaciones están precarias. Por lo que esto puede ser una oportunidad para que esta Fundación legalice su permanencia, pero también mejore los servicios para la ciudadanía”, mencionó.

En este marco, la edil saludó que se haya suspendido el tratamiento de este punto y que, por resolución del Concejo, se retome en 15 días para que, en este plazo se abra un diálogo entre el Municipio de Quito y FUNDEPORTE. Según dijo, esta decisión no tiene que ver con las 8.000 firmas que indicaron, desde la Fundación, tener como respaldo porque la ciudadanía nunca va a estar en contra con eliminar o cerrar espacios recreativos.

“Yo también salí a las calles y recogí firmas y tengo alrededor de 6.000, pero no se trata de eso. Lo que queremos es que ese parque sea gratuito, libre y público. Somos ciudadanos de Quito, vivimos en el sur, pero merecemos igual tratamiento, ¿qué pasaría si es que la Carolina amanece cercada y con cobro a su ingreso? Yo creo que la comunidad reclamaría, con todo el derecho, por su gratuidad”, comparó.

Para Maldonado, el sur de la ciudad creció y recordó que ya tiene una Plataforma Gubernamental, complejos judiciales, hospitales y demás servicios, pero lamentó que no cuenten con un espacio recreativo. Por lo que consideró que esta es una oportunidad para la renovación de dicha áreas, que es tan necesaria para el sector y la ciudad.

La concejala advirtió que éste ha sido un pedido de la comunidad y consideró que las 8.000 firmas que tiene FUNDEPORTE, las 6.000 que ella tiene y muchas más, lo único que están solicitando es que dicho parque sea gratuito, libre y que sus instalaciones sean las mejores. “No estamos en contra de la Fundación para el Deporte, es más, estamos agradecidos de toda la labor que ha hecho”.

Asimismo, pidió al alcalde Mauricio Rodas y a la Fundación no politizar este tema. “Ya viene el tema electoral, tenemos que hacer esto bien hecho. Al final, FUNDEPORTE ha hecho un aporte a la ciudad. Hay que salir con tranquilidad con ellos, con todo arreglado. Ese pasivo laboral que ellos dicen que tiene que asumir el Municipio tiene que aclararse debidamente”.

“Si el camino es la reversión, pues que se haga, pero también hay otras salidas: la suspensión del convenio, la reforma del contrato. Es decir, hay que encontrar la mejor salida para beneficio de la ciudad. Y el Alcalde, que dice que no se va a reelegir, entonces que no esté tan apurado porque hace pensar otra cosa, que se dé el tiempo suficiente para arreglar lo que tenga que arreglar con la Fundación para el Deporte”, insistió.

Expuso además, que se tienen que contar con los recursos necesarios porque los ciudadanos quiteños, así como también los ediles, como sus representantes, no van a permitir que se haga “cualquier cosa” con fines netamente electorales.

Finalmente, aclaró que la lucha es que se abran las puertas, lo que no quiere decir que se “boten las mallas” –que sí deberían ser reemplazadas-, sino que no se cobre por el ingreso. “Esa es nuestra lucha, pero también lo es el mantener unas instalaciones de calidad. Pero para que todo esto suceda, la Fundación y el Municipio tienen que llegar a un acuerdo y solventar todos sus problemas. Esperemos que en estos 15 días sea una propuesta de diálogo y no con fines electorales”. (JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com