Bolívar Armijos: "Sistema de aprobación de movimientos políticos del CNE debe ser verificado por peritos" (AUDIO)

Audio OCTUBRE 09 BOLÍVAR ARMIJOS - PRESIDENTE CONAGOPARE



Líder de Fuerza Rural considera que organismo electoral "no actúa de forma transparente" El presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAGOPARE), Bolívar Armijos, manifestó que continuará exigiendo que el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) lo reciba para que explique por qué no se aprobó la legalización de Fuerza Rural. Anunció que el próximo lunes 15 de octubre, a las 10h00, simpatizantes del movimiento asistirán al organismo electoral para defender las firmas presentadas. Además, Armijos solicita que peritos calificados investiguen el sistema digital que el CNE utiliza para aprobar a los partidos políticos.

"Desde el 2016 hemos presentado más de un millón cuarenta mil firmas al Consejo Electoral y nos sorprendemos que solamente nos aprobaron 136 mil firmas, cuando hemos cumplido con todos los requisitos que establece el Código de la Democracia y la Ley para la legalización de nuestro movimiento", dijo Armijos.

"Nos llegó una notificación del CNE que nuestro movimiento no se aprueba por la falta de firmas, por lo que solicitamos una audiencia al Consejo transitorio, y no los culpamos de lo que pasa porque esta irregularidad viene del anterior, pero queremos que me reciban en una sesión en Pleno para revisar la veracidad de lo que denunciamos", acotó.

El representante de Fuerza Rural indicó que exigirá una investigación profunda para conocer la forma en que el Consejo Nacional Electoral aprueba los movimientos políticos.

"Nos sorprendemos que movimientos que han presentado firmas este año, con menor cantidad, y son legalizados. Movimientos que no tienen una estructura como los líderes del sector rural y se han legalizado de la noche a la mañana. Exigimos una investigación profunda para saber qué está pasando con los movimientos políticos que tenemos gran convocatoria y respaldo, con millones de firmas presentadas, y no somos legalizados; sin embargo quienes tienen padrinos políticos se legalizan como movimientos nacionales".

Para Armijos, en los últimos años el CNE ha utilizado el poder para beneficiar a grupos políticos.

"En la época de liderazgo de Alianza PAIS, decidían a dedo qué partidos se legalizaban y a quiénes dejaban afuera. Sacaron de contexto a quienes estaban legalizados, como el PRE, MPD, Ruptura 25, PRIAN, y a otros, que por odio político les cortaron la cabeza", dijo.

"Lo mismo paso con Fuerza Rural, por orden de los que gobernaban, de diferentes bando, decidían quiénes eran legalizados. Cumplimos los requisitos que establece la ley, por eso nos dieron los formularios para presentar las firmas y hasta ahora no somos legalizados. Sigue pasando lo mismo en el CNE, los que se sienten dueños del gobierno actual, que tienen una ingerencia en el CNE, son los que se están legalizando", acotó.

Armijos señaló que desde hace dos meses ha solicitado una audiencia en el Pleno del CNE; sin embargo no ha tenido respuesta.

"En los próximos días nos movilizaremos hasta el Consejo para que nos reciban y escuchen, y para que verifiquen la información de por qué nuevos movimientos se han legalizado de la noche a la mañana y el nuestro no".

"Movimientos que fueron descabezados en el gobierno anterior simplemente con decisiones políticas del CNE y alianzas que tienen con poderosos del gobierno, ya les están dando los números a estos partidos y nosotros que venimos del sector rural no nos dan ni una audiencia", destacó.

La movilización está convocada para el próximo lunes 15 de octubre, a las 10h00, y llegará hasta los exteriores del CNE.

"No vamos a aceptar por ningún concepto la documentación que nos han enviado donde no se califica a nuestro movimiento. Seguiremos luchando en las calles, y de ser necesario, haremos movilizaciones masivas para que nuestro pedido sea acatado", agregó Bolívar.

Resaltó que hasta el momento, el organismo electoral ha recibido por parte de Fuerza Rural todos los documentos solicitados.

"Cumplimos todos los requisitos que nos pidió el CNE, verificaron las centrales políticas en territorio, creamos la página web, y después de todo eso fuimos aprobados por el Consejo, donde nos hacen la entrega de un código para imprimir los formularios. Puerta a puerta hicimos la recolección de las firmas que presnetamos desde el 2016. Participamos en la verificación de la firmas en el CNE, se aprobaron y descalificaron miles de firmas, pero cuando pasaron a un cruce de información que se maneja de manera interna, ahí es en donde está la trampa y deciden a dedo qué partidos políticos se legalizan", aseguró.

"Más de 700 mil firmas fueron aprobadas mientras estuvimos presente, pero algo pasó en el cruce de información, que lo hacen de manera interna y digital. Queremos que peritos calificados observen ese cruce de información del CNE, que lo hacen de forma mañosa y oscura, donde toman la decisión de qué partidos políticos quedan aprobados", concluyó el presidente del CONAGOPARE.

ECUADORINMEDIATO.COM

(FO)