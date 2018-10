Ecuador realizó su primer entrenamiento previo al partido con Catar

Viernes, a las 10:30 (hora de Ecuador), se disputará el partido La Selección Ecuatoriana de Fútbol viajó rumbo a Doha para disputar los partidos amistosos frente a sus similares de Qatar y Omán por una nueva fecha FIFA. Este miércoles, ya en suelo asiático, realizó su primer entrenamiento.

La Tricolor viajó este domingo rumbo a Qatar para disputar los amistosos frente a la selección de ese país y frente a Omán, sin embargo, previo al viaje entrenó en la cancha alterna del estadio Monumental de la ciudad de Guayaquil, donde además se confirmó las bajas de Carlos Cuero del Deportivo Cuenca, Renato Ibarra de América de México y Romario Ibarra del Minnesota United por lesión; mientras que Jefferson Intriago se quedó por un pedido de la directiva de Liga.

Ante esta situación el estratega colombiano decidió convocar solo a dos jugadores que son Joao Plata, del Real Salt Lake y Aníbal Chalá. “Seguimos mirando jugadores aunque esta fecha FIFA es muy complicada porque vamos a estar más en un avión que entrenando, pero nos servirá”, explicó el DT Hernán Bolillo.

Por su parte, Frickson Erazo, comentó: “Siempre es un orgullo representar a la selección, yo he venido entrenando, lastimosamente no jugando, pero eso me hace estar más atento ya que yo no tengo margen de error”

Este miércoles, la Selección Ecuatoriana de Fútbol cumplió su primer entrenamiento en suelo asiático, previo al encuentro amistoso que tendrá con el combinado de Catar el viernes, a las 10:30 (hora de Ecuador), en Doha.

Con información de El Telégrafo, La Red y Ecuadorinmediato

(PAY)