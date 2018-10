Mi familia no quiere que me lance a reelección de Presidencia de FEF por críticas, afirma Carlos Villacís

"He tenido errores como cualquier ser humano pero no de mala fe", mencionó Carlos Villacís presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) conversó desde Doha-Catar con el enviado especial de Radio La Red, Patricio Javier Díaz. En la entrevista se refirió a los cotejos amistosos de la Tricolor con Catar y Omán este 12 y 16 de octubre. Así mismo el máximo dirigente del fútbol ecuatoriano dio su punto de vista de varios aspectos del balompié ecuatoriano

Carlos Villacís señaló que el objetivo es claro y es llegar al Mundial de Catar 2022, sin embargo, puntualizó que esta clase de encuentros sirve para observar a los jugadores, que van a ser parte del nuevo proceso.

Así mismo Villacís hizo hincapié en que el “Bolillo” Gómez decidió respetar a los clubes y por eso no se convocó a las figuras del campeonato ecuatoriano.

“Seguramente para los otros partidos, el "Bolillo" Gómez convocará a los jugadores más importantes del campeonato; no hay mal que por bien no venga, porque se pueden mostrar a otros jugadores como Carlos Gruezo, Joao Plata, entre otros”

Sin embargo, también fue claro al decir que se necesita tener una base, en relación a lo que será la Copa América 2019: “Esperemos que luego de estos partidos amistosos en las fechas FIFA el cuerpo técnico tenga claro un equipo base para lo que será la Copa América y el inicio de las eliminatorias”

Por otro lado habló de su posible reelección para la FEF en donde fue claro al decir que no está seguro de su postulación: “Mi familia no quiere que me lance a la reelección de la presidencia por las críticas y eso me hace pensar si lo hago o no. Yo he tenido errores como cualquier ser humano pero no de mala fe”.

Fuente: La Red/Ecuadorinmediato

(PAY)