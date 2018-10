Enrique Di Luca Viteri insiste en pedido de salida de directivos de SAYCE (AUDIO)

Audio OCTUBRE 15 ENRIQUE DI LUCA VITERI - PRODUCTOR MUSICAL



Negó que decisión busca protagonismo para ocupar cargo en la Sociedad El productor musical Enrique Di Luca Viteri desmintió las declaraciones que el director de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador (SAYCE), David Checa, brindó a Ecuadorinmediato.com sobre la solicitud de varios socios que exigen la salida de las autoridades. Di Luca manifestó que la Comisión Especial de Resolución de Conflictos que preside, "está activa y es legítima"; y negó que sus inconformidades tengan como objetivo protagonismo para ocupar un cargo directivo en la Sociedad. Además, denunció que Juan Fernando Velasco le ofreció dinero a cambio "de ayudarlo".

Sobre el reglamento de ponderar la votación para tomar decisiones en la institución; Di Luca señaló no estar de acuerdo. Checa explicó que "los autores que más generan (regalías) son quienes tienen mayor peso en las decisiones de la Sociedad".

"El consejo directivo tomó una arbitraria resolución el 19 de abril del 2017. Cuestionamos e impugnamos porque el 27 de marzo lo resolvieron, a la siguiente semana lo inscribieron en el IEPI, que es un organismo que inscribe cualquier cosa, los inventos, ideas. Esa insripción no es un acto resolutivo o disposición que tenemos que cumplir, la asamblea nunca conoció esa ilegalidad que no nos incluye. Eso lo hicieron un mes antes de la salida de Troi Alvarado", dijo Enrique Di Luca Viteri.

Destacó que una de las razones por las que piden la salida del director de SAYCE es porque "no cuenta con el título profesional requerido".

"El estatuto dice que para ser director ejecutivo tiene que ser profesional en derecho o finanzas, pero él no tiene ninguno, sino que fue nombrado por Troi Alvarado", señaló.

"Denuncio que todo esto no es un acto circunstancial sino preconcebido desde las altas esferas del Gobierno. A Troi Alvarado Chávez lo conozco desde hace muchos años porque fui asistente en sus grabaciones con Tranzas; entró hace 11 años a SAYCE por la ventana y fue candidato por imposición del correísmo, de sus primos Alvarado, hoy prófugos de la justicia", acotó.

David Checa en entrevista para nuestro medio, mencionó que SAYCE cuenta con 2.500 socios nacionales y más de 250.000 extranjeros, de los cuales intentan crear polémica "no más de diez socios que no generan valores importantes de regalías". Enrique Di Luca Viteri también desmiente estas declaraciones.

"El señor Checa dice que no son más de diez personas que se quejan o que son parte de la comisión, esas difamaciones se las voy a hacer pagar, estoy esperando la próxima asamblea porque los vamos a poner a todos en la calle. La asamblea anterior se suspendió porque pedimos procedimientos y dijeron el voto ponderado", indicó Di Luca Viteri.

"Hace 10 años preparon este territorio y crearon una trampa, que teníamos que generar un salario mínimo. Éramos socios activos y nos pasan a socios administrados porque generamos música popular. Ellos han creado el voto ponderado para imponer y secuestrar a la SAYCE. La ilegalidad comenzó con el sueldo básico; segundo, ellos crean el voto ponderado, eso lo tenía que aprobar la Asamblea Nacional y no un consejo directivo que no está facultado y no tienen autoridad para promulgar una resolución. Figura que somos 2.500 socios nacionales, desde hace 34 años que estoy en la Sociedad, máximo van 80 personas a la asamblea", añadió.

Con respecto a la asamblea que no se pudo instaurar en abril pasado, destacó que no se realizó porque varios socios no estaban de acuerdo con las decisiones tomadas.

"Juan Fernando Velasco quería aprobar dos informes económicos, dos actas y un estatuto que nos ponía afuera a todos", comentó. En esa reunión se creó la comisión que hoy dice que preside.

"David Checa dice que la comisión no existe, que ya terminó su trabajo, no es cierto. En julio me invitó el señor Velasco al Sheraton con la abogada Nathaly Escalera para conversar, él fue con una amiga, y me dijo: Enrique ya la comisión terminó, lo que queremos es que nos ayudes. Comimos en el lugar, pasaron unos 40 minutos y tuvieron que irse al aeropuerto, entonces me dijo que me esperaba el viernes. Nos pagó el pasaje aéreo, a mí y a la abogada Nathaly, me pagaron estadía en el Finlandia, hotel cinco estrellas, comí como pelucón y me reuní", explicó el productor musical.

"En esa reunión tenía que estar Fernando Corral y David Checa; pero Velasco invitó al director de Derechos de Autor y Derechos Conexos (Ramiro Rodríguez) y me dice: Analizamos que son personas muy inteligentes, la comisión ya terminó, te puedo dar el dinero que quieras y los pasajes de avión, pero ven ayúdame. Le contesté: Por quién me has tomado, y le pregunté al director de Derechos de Autor qué pensaba, y le dije que más bien elimine el voto ponderado que es ilegal y excluyente; él no dijo nada. Esperé media hora porque se encerraron los dos en la presidencia de la SAYCE", agregó.

Para Enrique Di Luca Viteri el trabajo en la comisión continúa y resaltó que varios de sus compañeros han sido enjuiciados.

"No me asustan sus amenazas, el señor Checa ya enjuició a 15 compositores con el patrocinio y el dinero que le paga SAYCE al doctor jurídico. Solicitamos a la SENADI 105 requerimientos por socios inconformes en Guayaquil y Quito, y por mandato de la ley se está haciendo una inspección y monitoreo de las cuentas de la Sociedad por los gastos extraordinarios, han abusado de la autoridad. Velasco debería defendernos a nosotros y poner en la calle a todos estos sinvergüenzas", dijo y negó querer un cargo directivo en la institución.

"No aspiro ser presidente, ni hago protagonismo por la presidencia porque estoy enfermo, me lo han pedido y dije que no. Somos 2500 socios y solo 200 activos, nosotros seguimos produciendo. Ellos monitorean de 680 emisoras, solo 200. Solo cobran un grupo de amigos de ellos, a ellos los monitorean y dicen que sus canciones suenan".

"Me pregunto cuántas obras tiene Juan Fernando Velasco o Troi Alvarado y quién se las ha grabado, nadie, las grabaron ellos mismos; a mí me grabaron 17 obras de autores diferentes y después de ser socio activo ahora soy socio administrado, me quitaron mis derechos", añadió.

Enrique Di Luca Viteri, quien está afiliado a la SAYCE desde 1982, insiste en que no declinará con su pedido hasta que en la Sociedad haya un cambio de autoridades.

"Checa primero debe justificar su título, segundo no debe atropellar a los dueños, que somos nosotros por nuestras obras; pero ellos trabajan para los de afuera. Además, cómo va a decir Velasco que el 80 por ciento de música que se toque debe ser la de afuera. Me podrán amenazar con enjuiciarme, que tengo dos abogados que me van a defender", concluyó.

