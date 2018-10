Paola Vintimilla insiste en caso Assange: "¿Por qué tiene que ser secreta la naturalización a una persona?"

A su criterio, demanda anunciada por defensa de Fundador de WikiLeaks contra canciller José Valencia "no llegará a ningún lado" Luego de que el abogado de Julián Assange en Ecuador, Carlos Poveda, anunciara el inicio de una demanda contra el ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, por, presuntamente, haber roto la confidencialidad del caso al entregar documentos sobre el caso a ciertos asambleístas de la bancada socialcristiana; la legisladora Paola Vintimilla insistió en impulsar en el Parlamento que se levante la reserva. "¿Por qué tiene que ser secreta la naturalización a una persona? No tiene por qué, cualquier persona debería haber tenido acceso sobre estos documentos, tanto es así que el mismo Canciller dice que estos documentos no cumplieron con los requisitos para ser reservados, y es así", indicó.