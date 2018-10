Norma Vallejo: Soy acusada por políticos que "no tienen estatura moral para hacerlo"

Fabricio Villamar presentó la denuncia en contra de la asambleísta, quien supuestamente habría realizado cobros indebidos a funcionarios Está previsto que este 16 de octubre el Pleno de la Asamblea Nacional conforme la Comisión que investigará las denuncias en contra de Norma Vallejo, señalada por cobro de "contribuciones" a sus asesores. Durante su intervención, aseguró ser injustamente acusada por políticos que "no tienen la estatura moral para hacerlo". Además, destacó que presentará todas las pruebas necesarias. Al momento el Pleno de la Asamblea busca consensos para la designación de los tres comisionados que investigarán el tema.

“Aquí estoy y aquí me quedo”, anunció Vallejo durante su intervención. Expuso que ha sido injustamente acusada “por políticos sin respaldo popular y con una grabación clandestina, pero no me juzgarán porque no tiene la estatura moral para juzgarme”.

Exhortó a que formen la Comisión y pidió que se con apego a la Ley: es decir, imparcial, objetiva e independiente. “Ante esa Comisión o ante una comisión parcialidad, y subjetiva probaré que soy víctima de una infamia”, precisó.

“No le temo al juicio de la Asamblea, no le temo a la justicia, al único que temo es a Dios y sabe que las acusaciones son una falacia”, continuó.

Además, dejó en claro que no pedirá ninguna licencia, así como se habría dicho. “Estoy aquí para defender mis derechos”, aseguró.

Por su parte, Fabricio Villamar, quien denunció el caso, resaltó que “no se extorsiona a los trabajadores de la Asamblea”. Si tiene que existir una comisión, dijo, que sea imparcial y que sea el Pleno que juzgue después.

Posteriormente la sesión se suspendió mientras se buscan consensos para la designación de los tres comisionados que investigarán el tema.

(PP)

Fuente: Asamblea Nacional, Ecuavisa, Twitter