Denuncia de César Montúfar sobre caso ODEBRECHT tiene "cariz político", según Galo Chiriboga

Ex Fiscal acudió a rendir versión recalcó que sí se investigó trama de corrupción, descubriéndose el caso de Alecksey Mosquera En la Fiscalía, por segundo día consecutivo, se toma versiones en la investigación por presunta delincuencia organizada dentro de la trama de corrupción de la constructora ODEBRECHT. Al lugar acudió el ex Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, quien insistió en que, en su administración, sí se investigó el caso ODEBRECHT.

El político César Montúfar, quien presentó la denuncia, considera que la Fiscalía no investigó los casos de corrupción de ODEBRECHT.

Chiriboga es uno de los denunciados, junto al ex vicepresidente Jorge Glas, el ex fiscal Carlos Baca Mancheno y el ex procurador Diego García.

Dos de las tres versiones previstas para esta mañana no se realizaron. A las 9h00 se esperaba al ex procurador general del Estado, Diego García, que no se presentó.

Y a las 10h30 estaba pactada la versión del ex contralor Carlos Pólit, quien está prófugo en Estados Unidos.

El ex Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, sí llevó a rendir su versión. Antes de ingresar, aseguró que, durante su administración, se inició la investigación de la trama de sobornos de ODEBRECHT.

“Cuando se denunció en los Estados Unidos que funcionarios ecuatorianos habían sido sobornados, al día siguiente se abrió una investigación y fruto de esas investigaciones descubrimos el caso de Alecksey Mosquera", dijo.

Rechazó la denuncia presentada por César Montúfar y dijo que tiene tinte político.

"Se investiga la presunta comisión de un grave delito de crimen organizado. He revisado la denuncia, los hechos que ahí se mencionan, en mi opinión jurídica, no configuraría un delito de esta naturaleza", indicó.

Dijo que las razones jurídicas de la denuncia "nos las veo sustentables, pero, me parece que lo que más sustento tiene es un cariz político".

"Coinciden, hay un acto político, en un proceso preelectoral", acotó al indicar que no se pronunciará más sobre el asunto político.

Se espera más versiones para esta tarde y mañana.

Con información de Ecuavisa, La Hora y Ecuadorinmediato

(PAY)