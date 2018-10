Comodato de FUNDEPORTE, nuevamente a debate: Comisión de Propiedad y Espacio Público pide reversión total (AUDIO)

Audio Octubre 17 - Luis Reina II



Edil Luis Reina informó que este 18 de octubre pedirá que, dentro de orden del día, se incluya tratamiento de informe emitido por mesa legislativa El Municipio de Quito y la Fundación para el Desarrollo del Deporte (FUNDEPORTE) anunciaron, en días pasados, un acuerdo que establecía la reversión parcial del comodato. Sin embargo, en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, el concejal de Revolución Ciudadana, Luis Reina, como presidente de la Comisión de Propiedad y Espacio Público, informó que, por unanimidad, la mesa legislativa emitió el informe en donde se pide la reversión total. Además, mencionó que este 18 de octubre pedirá que, dentro de orden del día, se incluya este punto.

“El parque que está en el exaeropuerto en el Bicentenario, a La Carolina, a Las Cuadras, al Equinoccial, a La Armenia; son gratuitos, pero ¿por qué el que es conocido como el parque de FUNDEPORTE tiene que ser manejado por una Fundación que está integrada por Produbanco –que hoy dice que es Proamérica-, La Favorita, Rodrigo Paz Delgado; es cobrado?, ¿Por qué los del sur deben tener un parque mal mantenido, mal equipado y pagado?”, se preguntó.

En este marco, el edil informó que tiene una solicitud de reversión del comodato, explícitamente, enfatizando que se debe tratar solamente lo que se pide, ni más ni menos. Por lo que en el Concejo Metropolitano está en tratamiento, en proceso, la reversión, no la reforma del comodato. “El Concejo actúa con informe de una Comisión. Este 16 de octubre nos reunimos los integrantes de esta mesa (Renata Salvador, Ivone Von Lippke y Luis Reina) y, por unanimidad, emitimos el informe para que se proceda a la reversión del comodato”.

“Tenemos: informe de la Administración Zonal en el que dice que se está incumpliendo con el comodato y que, por lo tanto, se tiene que proceder a su reversión. Informe de la Dirección de Bienes en donde dice que lo necesitan para política pública, para hacer inversiones. Y además, un informe de la Procuraduría Municipal que dice que se puede proceder y que el Alcalde ha decidido invertir USD$6 millones”, relató.

Señaló que este jueves, 18 de octubre, en el orden del día de la sesión del Concejo consta el conocimiento de los acuerdos a los que se ha llegado con FUNDEPORTE, por lo que pedirá que se incluya el tratamiento de la reversión del comodato con el informe que tienen listo desde la Comisión de Propiedad y Espacio Público.

“Creo que los quiteños tienen derecho a tener acceso, de manera democrática, libre y gratuita, al parque. No pueden ser solo para quienes tienen plata. No me vayan a decir que USD$0.30 centavos no es plata porque sí lo es, solo el que tiene USD$0.30 centavos puede entrar al parque. Hay que dejarlo como un derecho a la ciudadanía, tenga o no tenga dinero. Le corresponderá al Alcalde el iluminarlo, darle seguridad, hacer convenios con la Policía Nacional, lo que corresponda”, indicó.

Junto con FUNDEPORTE funciona además, la Fundación Tu Cambio por El Cambio, frente a la cual el concejal señaló que una posibilidad sería realizar un convenio de uso y administración de un espacio específico, pero para lo cual se tiene que hacer un informe en el que Catastros mencione, por ejemplo, un terreno de X metros con una casa de X metros. “Pero no puede ser parte de la modificación, acomodo o de supuestos acuerdos”.

“Creo que piensan que es un golpe político para Rodrigo Paz el decirle que incumplió con el comodato, que no daba servicios de calidad, y qué pena; de eso no se trata. Yo no estoy por golpear a nadie, sino por la democratización del espacio público”, resaltó.

Es decir, conforme lo que se trate y decida este jueves, el acuerdo anunciado debería quedar sin efecto, a criterio de Reina. Consideró que los concejales tendrán la oportunidad de decir cómo se deben manejar los parques. Tendremos la opción de aceptar que se incorpore el informe donde se solicita la reversión total, de votar y de que se recupere el parque, se haga una inversión de calidad, y se inicien convenios de uso para los casos específicos como, por ejemplo, Tu Cambio por el Cambio.

A Luis Reina, este tema, en el ámbito electoral y su impacto, le tiene sin cuidado. “Creo que hay que priorizar la democratización con efecto o sin efecto político, esta es la tarea. Además, los quiteños y el sur tienen derecho a que se haga inversiones en ese parque. Todavía no se ha tratado la reforma presupuestaria donde la EPMMOP estaba considerando la inversión de USD$6 millones, los USD$3 para este año. Después, en el presupuesto del próximo año, que lo discutiremos más adelante, los otros USD$3 millones”.

“Revertido el comodato, la tarea es que el Alcalde entre, inmediatamente, y encuentre los fondos. He visto que la EPMMOP no ha tenido la capacidad de ejecución presupuestaria, esta es su oportunidad para que lo haga”, finalizó. (JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com