Logo de Metro "no expresa quiteñidad ni recoge diversidad cultural de Quito", lamenta concejal Luis Reina (AUDIO)

Audio Octubre 17 - Luis Reina III



Sin embargo, con respecto a acusaciones de supuesto plagio, explicó que han tratado de no polemizar el tema en términos de que se puede pensar que es una "persecución política" El Metro de Quito mostró su nueva imagen, el pasado 9 de octubre se presentó el logo oficial que representará a este medio de transporte, que se prevé esté listo a finales del próximo año. Tras el anuncio del alcalde Mauricio Rodas, se desató un amplio debate en redes sociales y cientos de personas acusaron que la identidad visual de este proyecto, incluso, fue plagiada. "No recoge la diversidad cultural" de la capital, fue la crítica hecha por el concejal Luis Reina, en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com.

“Es un logo que no expresa la quiteñidad, pero sí la conquista y la colonia porque quieren imponer una conducta y una visión cultural hegemónica. Cuando se da la conquista, todos teníamos que ser católicos, nadie podía declararse agnóstico, etc. Entonces, este logo tiene esas características, no recoge la diversidad cultural y cómo es Quito”, reiteró.

Sin embargo, con respecto a las acusaciones de supuesto plagio del logo, Reina explicó que han tratado de no polemizar el tema en términos de que se puede pensar que es una persecución política. “Hemos hecho las lecturas, las comprensiones, pero vemos que, lastimosamente, el Alcalde hace mérito de mucha improvisación. En esto se ve una pereza mental y no se piensa como quiteños”.

“Los logos han tenido una característica, en la ciudad de Quito, de ser analizados en cada cambio de administración. Recuerdo que con la Revolución Ciudadana teníamos un interés en reafirmar los colores de la bandera de Quito y una Q con la que se quería expresar la diversidad, esa era la voluntad. Pensábamos que, ojalá, así fuese”, lamentó.

Esperan que llegue un momento en el que los quiteños maduren y se reconozcan como diversos que son, pero el llegar a polemizar el tema podría ser tomado como una disputa frente a las próximas elecciones seccionales. (JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com