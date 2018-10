CRÓNICA (Loja) 396 casos de usura en investigación en Loja

90% de procesos continúan en investigación La usura es uno de los problemas latentes que afecta a las familias a escala nacional. En la provincia, según cifras del Movimiento contra la Usura, los casos denunciados en la Fiscalía General del Estado (FGE) ascienden a 396. El 90% de procesos continúan en investigación.

Problemática provincia

Teresa Ordóñez, presidenta nacional del movimiento, manifestó que la situación en el 2018 es similar al 2017 o al resto de años anteriores, debido a que las personas todavía son afectadas en la provincia. Uno de los logros es la resistencia y el hecho de demostrar la no prescripción de la usura, dentro de la parte legal.

Indicó que “esto ayudará para hacer justicia y los jueces dictaminen sentencias a favor de los perjudicados y no de los grupos de poder como los ‘chulqueros´ o `usureros´ en el país”, dijo. En un alto porcentaje la gente perdió el miedo y hoy lo denuncian a las entidades respectivas como FGE y otros estamentos de protección.

Pagos justos

Según Ordóñez, los afectados no están para pagar dineros no recibidos, únicamente la deuda que les compete. En pleno siglo XXI continúa la falsificación de firmas y el llenado de fechas al igual que de valores altos, impagables. “Contra eso peleamos porque no estamos negando la deuda sino el abuso de quienes se dedican a hacer el mal al prójimo”, enfatizó.

Hasta la fecha de los más de 390 casos, el 90% es decir entre ocho y 10 han sido resueltos. El resto continúa en etapa de investigación. A escala nacional son más de 1.000 personas que conforman el movimiento. Lamentó el hecho ocurrido en Ambato en donde una adulta mayor fue desalojada de sus bienes en estas últimas semanas.

Tecnología

Hoy, la usura está consolidada en la tecnología, la mayoría de créditos se ofertan a través de redes sociales, mensajes de texto, con intereses de hasta el 2.5%. Aconsejó que si alguna vez les hacen llenar una letra de cambio, estas deben ser escritas en todos los espacios, además firmarlas y evitar colocar la rúbrica en hojas en blanco